Društvo

SLOBODNIM GRAĐANIMA JE DOSTA: "Došli smo svojevoljno, došli smo na skup jer želimo bolju budućnost" (VIDEO)

В.Н.

29. 09. 2025. u 17:13

VIŠE od 157.000 građana širom Srbije okupilo se juče u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja.

СЛОБОДНИМ ГРАЂАНИМА ЈЕ ДОСТА: Дошли смо својевољно, дошли смо на скуп јер желимо бољу будућност (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Dolazim na skupove zato što želim bolju i uspešniju budućnost za sve naraštaje kao i za svoju decu - rekao je građanin na jučerašnjem skupu.

- Moram da napomenem da sam ovde svojevoljno došla, da podržim građane, da pobedimo protiv blokada. I želim ono što žele svi ostali. Što nam je Ustavom zagranatovano, da se krećemo, radimo i da živimo - izjavila je njegova sugrađanka. 

Podsetimo, svi skupovi protekli su mirno. 

