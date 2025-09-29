SLOBODNIM GRAĐANIMA JE DOSTA: "Došli smo svojevoljno, došli smo na skup jer želimo bolju budućnost" (VIDEO)
VIŠE od 157.000 građana širom Srbije okupilo se juče u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja.
- Dolazim na skupove zato što želim bolju i uspešniju budućnost za sve naraštaje kao i za svoju decu - rekao je građanin na jučerašnjem skupu.
- Moram da napomenem da sam ovde svojevoljno došla, da podržim građane, da pobedimo protiv blokada. I želim ono što žele svi ostali. Što nam je Ustavom zagranatovano, da se krećemo, radimo i da živimo - izjavila je njegova sugrađanka.
Podsetimo, svi skupovi protekli su mirno.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
"ZA SLOBODAN POŽAREVAC, ZA SLOBODNU SRBIJU": Građani poslali jasnu poruku (VIDEO)
29. 09. 2025. u 19:30
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)