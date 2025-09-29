Društvo

NA SKUP U FIĆI SA SRPSKOM TROBOJKOM (VIDEO)

В. Н.

29. 09. 2025. u 13:11

JEDAN građanin došao je da podrži skup protiv blokada u fići, na kojoj je bila iscrtana srpska trobojka.

НА СКУП У ФИЋИ СА СРПСКОМ ТРОБОЈКОМ (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Fiće su se juče mogle videti i u Kragujevcu.

Veliku kolonu građana okupljenih u protestu protiv blokada u naselju Ilićevo predvodio je karavan "fića".

Plave, bele, žute, crne, crvene... vozile su jedna za drugom.

Građani su juče ponovo jasno poručili da im je dosta terora blokadera.

Više od 157.000 ljudi širom Srbije okupilo se u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja. 

