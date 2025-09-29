NA SKUP U FIĆI SA SRPSKOM TROBOJKOM (VIDEO)
JEDAN građanin došao je da podrži skup protiv blokada u fići, na kojoj je bila iscrtana srpska trobojka.
Fiće su se juče mogle videti i u Kragujevcu.
Veliku kolonu građana okupljenih u protestu protiv blokada u naselju Ilićevo predvodio je karavan "fića".
Plave, bele, žute, crne, crvene... vozile su jedna za drugom.
Građani su juče ponovo jasno poručili da im je dosta terora blokadera.
Više od 157.000 ljudi širom Srbije okupilo se u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja.
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
"BROJEVI SU NEUMOLjIVI" Vučević: Na skupovima protiv blokada građani rekli dosta
29. 09. 2025. u 10:53
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)