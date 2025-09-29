STIŽE "RUSKA OLUJA": Navejaće pola metra, biće minus

NAREDNIH dana temperature drastično padaju širom Srbije, na pojedinim mestima minimalne biće i ispod nule.

Foto: Jovana Švedić

Prema najavi meteorologa Ivana Ristića od 1. oktobra očekuje nas pravo zahlađenje, intenzivne padavine i to ne samo kiše, već i snega.

- Hladni vazduh dolazi iz Rusije, Italijani ga zovu "ruska zimska oluja". Možemo da ga očekujemo već u sredu uveče. Sa sobom donosi dosta padavina, prvo će na udaru biti južna Srbija, pa će se padavinska zona premeštati ka severu i do kraja četvrtaka zahvatiće veći deo zemlje - otkriva meteorolog Ivan Ristić za "Blic".

Kako upozorava, padavina će biti dva do tri dana bez prestanka, a očekuje se do 100mm kiše u narednih sedam dana.

Sneg na Kopaoniku, Zlatiboru, Goliji, Staroj Planini

Kako je istakao Ristić na svom Fejsbuk profilu, na Zlatiboru i Kopaoniku "zima' se ne šali, a već u drugoj polovini naredne nedelje ove srpske planine će se zabeleti. I ne samo one, sneg se očekuje na Goliji, kao i na Staroj planini.

Očekuje se do pola metra snega

"U četvrtak na Kopaoniku se očekuje sneg, a do subote bi moglo da napada oko pola metra. Takođe, na Goliji i Staroj planini očekuje se stvaranje snežnog pokrivača. U petak na Zlatiboru pašće sneg, kao pojava, ali postoji mogućnost da se zadrži i zabeli", otkriva Ristić.

Posle zahlađenje stiže Miholjsko leto

Ipak, posle hladnog fronta sa kišom i snegom na višim planinama, prema rečima meteorologa Ristića, Miholjsko leto počinje postepeno, a maksimalne temperature dostignuće 25. podeok na Celzijusovoj skali i to samo 12. oktobra - za Miholjdan.

"Odmah od 6,7 oktobra ide postepeni porast temperature, oko 25 stepeni očekuje se za Miholjdan, vraćaju se letnje temperature, ali ne zadugo", otkrio je Ristić.

Vreme narednih dana u Srbiji

Sutra će u Srbiji biti promenljivo oblačno i sveže, na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom, ponegde i pljuskom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta