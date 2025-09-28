Društvo

AVION SA GENERALOM PAVKOVIĆEM POLETEO IZ FINSKE: Uskoro stiže u Beograd, evo gde će se odmah zaputiti

Новости онлине

28. 09. 2025. u 15:20

AVION Vlade Srbije, u kom se nalazi nekadadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković, poleteo je upravo iz Finske.

АВИОН СА ГЕНЕРАЛОМ ПАВКОВИЋЕМ ПОЛЕТЕО ИЗ ФИНСКЕ: Ускоро стиже у Београд, ево где ће се одмах запутити

Foto Arhiva

Kako sazznajemo, general Pavković će čim stigne, sanitetom odmah biti prebačen na VMA.

Podsetimo, mehanizam suda u Hagu doneo je odluku da zbog teškog zdravstvenog stanja na prevremenu slobodu pusti bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojšu Pavkovića.

To je u Njujorku novinarima saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao da je Vlada Srbije, na njegov poziv, uputila molbu Mehanizmu, koji ju je prihvatio, što govori da je Pavković u izrazito lošem stanju.

- Sada šaljemo aneks odgovora, pa onda od njih odgovor, posle čega će Pavković ugledati sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio te junačke 1999. godine - rekao je Vučić i ponovio da je veoma srećan što će Pavković doći u zemlju.

Podsetimo, Pavković je 13. avgusta uputio Međunarodnom mehanizmu za krivične tribunale (MICT) hitan zahtev za prevremeno puštanje na slobodu, pozivajući se na ozbiljno narušeno zdravstveno stanje.

Pavkovićev advokat Aleksandar Aleksić u zahtevu je naveo da je zdravlje njegovog klijenta znatno pogoršano i da mu je život ugrožen.

Na osnovu komunikacije sa Pavkovićem i Ambasadom Republike Srbije u Finskoj, gde on izdržava kaznu, advokat je naveo da osuđeni general poslednjih dana ne uzima hranu, prima infuziju i da se oseća izrazito loše.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKO SE PRAVILNO CELIVA IKONA: Iguman otkrio u čemu mnogi vernici greše
Društvo

0 0

KAKO SE PRAVILNO CELIVA IKONA: Iguman otkrio u čemu mnogi vernici greše

ULAZAK u crkvu ili manastir kod ljudi izaziva različite emocije, a ponekad i nedoumice. Bez obzira na versku pozadinu ili sopstvena uverenja, mnogi se suočavaju s neizvesnošću oko toga kako treba da se ponašaju prilikom dolaska u svetilište. Ovo osećanje nesigurnosti često potiče iz poštovanja prema verskim običajima i tradicijama, kao i želje da se poštuju pravila i norme zajednice.

28. 09. 2025. u 14:38

Politika
Tenis
Fudbal
JK MISLILA DA VIKI GORI KUĆA: Pokušala sam da je spasim, a ona se krila sa Cecom u dvorištu (VIDEO)

JK MISLILA DA VIKI GORI KUĆA: "Pokušala sam da je spasim, a ona se krila sa Cecom u dvorištu" (VIDEO)