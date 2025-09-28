AVION SA GENERALOM PAVKOVIĆEM POLETEO IZ FINSKE: Uskoro stiže u Beograd, evo gde će se odmah zaputiti

AVION Vlade Srbije, u kom se nalazi nekadadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković, poleteo je upravo iz Finske.

Foto Arhiva

Kako sazznajemo, general Pavković će čim stigne, sanitetom odmah biti prebačen na VMA.

Podsetimo, mehanizam suda u Hagu doneo je odluku da zbog teškog zdravstvenog stanja na prevremenu slobodu pusti bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojšu Pavkovića.

To je u Njujorku novinarima saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao da je Vlada Srbije, na njegov poziv, uputila molbu Mehanizmu, koji ju je prihvatio, što govori da je Pavković u izrazito lošem stanju.

- Sada šaljemo aneks odgovora, pa onda od njih odgovor, posle čega će Pavković ugledati sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio te junačke 1999. godine - rekao je Vučić i ponovio da je veoma srećan što će Pavković doći u zemlju.

Podsetimo, Pavković je 13. avgusta uputio Međunarodnom mehanizmu za krivične tribunale (MICT) hitan zahtev za prevremeno puštanje na slobodu, pozivajući se na ozbiljno narušeno zdravstveno stanje.

Pavkovićev advokat Aleksandar Aleksić u zahtevu je naveo da je zdravlje njegovog klijenta znatno pogoršano i da mu je život ugrožen.

Na osnovu komunikacije sa Pavkovićem i Ambasadom Republike Srbije u Finskoj, gde on izdržava kaznu, advokat je naveo da osuđeni general poslednjih dana ne uzima hranu, prima infuziju i da se oseća izrazito loše.