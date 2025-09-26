STIŽE BURNA PROMENA VREMENA: Biće još hladnije, izražen visinski ciklon juri ka Srbiji

SRBIJU je zahvatilo zahlađenje, a oblačno vreme praćeno je i košavom jakog intenziteta, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima vetra.

Košava je hladnog karaktera, pa je subjektivni osećaj da je još hladnije.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 16 do 22, u Beogradu je 18 stepeni. Sjenica meri 15, Zlatibor 11, a Kopaonik 10 stepeni, dok je najhladnije na Crnom vrhu sa 5°C.

Dakle, zahlađenje je prodrlo i do našeg područja, a vrlo toplo i dalje je ostalo u oblasti Mediterana.

Maksimalne temperature biće od 18 do 22 °C.

Na području Vršca jugoistočni vetar ima olujne udare od 100 km/h.

Očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa kišom i pljuskovima, uglavnom u južnim, centralnim, istočnim, jugoistočnim i jugozapadnim delovima Srbije.

Slično vreme očekuje se i tokom vikenda, dok će u nedelju košava oslabiti.

Sam kraj septembra i sam početak oktobra, prema trenutnim prognozama, doneo bi burnu promenu vremena.

Iz oblasti Karpata i sa severoistoka preko našeg područja premeštao bi se veoma izražen visinski ciklon, koji bi sredinom sledeće sedmice, naročito u sredu i u četvrtak, doneo Srbiji još jače zahlađenje, uz obilniju kišu i uz jake istočne i severoistočne vetrove.

Vreme bi bilo pravo jesenje, i maksimalna temperatura kretala bi se od 12 do 16 stepeni, što su vrednosti za 7–8 stepeni niže od proseka za sam početak oktobra.

Visinski ciklon nastavio bi put prema jugu, odnosno prema jugu Jadrana i Jonskom moru, gde bi jačao i doneo olujno nevreme od juga Italije do Balkana i juga Grčke.

Stabilizacija vremena i porast temperatura, uz povratak na prosečne vrednosti za početak oktobra, očekuje se oko 5. oktobra.

