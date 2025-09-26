REAGOVANJE MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA: Tendeciozni medijski navodi o puštanju u probni rad deonice autoputa Pakovraće – Požega

MINISTARSTVO građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture reagovalo je, kako se ističe u saopštenju, povodom tendecioznih medijskih navoda o puštanju u probni rad deonice autoputa Pakovraće – Požega.

FOTO TANJUG/JOVANA KULAŠEVIĆ

Ministarstvo je reagovalo na tekst koji je objavila Nova, a u kome se navodi da je "trasa puštena a da nije smela biti otvorena, zbog ličnog marketinga predsednika Aleksandra Vučića".



Reagovanje prenosimo u celosti:Povodom medijskih objava koje dovode u pitanje opravdanost puštanja u probni rad deonice autoputa Pakovraće – Požega, uključujući i njen tunelski sistem, kao Izvođač radova na opremanju tunela naprednim ITS i SCADA sistemima, smatramo važnim da javnosti predstavimo činjenice i realan tehnički kontekst ove faze realizacije projekta.

Posebno ponosni smo na činjenicu da su uz Kinesku kompaniju, ključne poslove na ovom infrastrukturnom projektu izveli domaći inženjeri i radnici, uz maksimalno korišćenje znanja, iskustva i tehničkih kapaciteta koje Srbija ima.



Ugradnjom savremene opreme, u najvećoj meri domaće proizvodnje, potvrđuje se da naša zemlja poseduje ne samo kadrovski, već i tehnološki potencijal za realizaciju najsloženijih saobraćajnih i građevinskih poduhvata.

Oprema ugrađena u tunelske sisteme i saobraćajnu infrastrukturu razvijana je i proizvedena u saradnji sa domaćim razvojnim preduzećima, čime se dodatno podstiče domaća industrija, razvoj novih ITS tehnologija.

Ovaj projekat predstavlja odličan primer kako se strateški infrastrukturni poduhvati mogu realizovati oslanjajući se na domaće kapacitete, uz očuvanje kvaliteta i najviših standarda bezbednosti.

Deonica autoputa je, u skladu sa važećim procedurama i standardima, puštena u probni rad u jeku letnje turističke sezone kako bi se korisnicima omogućio bezbedan i rasterećen saobraćaj kroz ovu izuzetno važnu saobraćajnicu.

Prethodno su u potpunosti ispunjeni zahtevani bezbednosni uslovi verifikovani od strane MUP Sektora za vanredne situacije, i otklonjeni sigurnosni rizici za zaštitu od posledica požara i drugih saobraćajnih incidenata.

U saradnji sa Investitorom / naručiocem radova, JP "Putevi Srbije", sprovedene su sve neophodne mere za organizaciju saobraćaja u kontrolisanim uslovima, uključujući jasno postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, ograničenja brzine i upozorenja, čime su stvoreni uslovi za siguran prolazak vozila.

Dodatna dežurstva kao bezbednosna praksa, koja je u službi građana svakako doprinela statistici koja je pokazala zadovoljavajuće rezultate.

Pridržavanje učesnika u saobraćaju ograničenjima postavljene saobraćajne signalizacije i uslovima puta, omogućila je Izvođaču radova da pravilnije sagleda odziv sistema u toku probnog rada.

U toku celog probnog perioda, Izvođač je kontinuirano pratio stanje u tunelima i obavljao aktivni monitoring putem SCADA sistema, uz dodatne terenske provere i evidentiranje svih potencijalnih nepravilnosti.

Na osnovu realnog ponašanja saobraćaja, pravovremeno su sprovođene korektivne tehničke i organizacione mere u cilju daljeg poboljšanja bezbednosti saobraćaja.

Rezultat ovog odgovornog pristupa je jasan i merljiv – tokom više od tri meseca probnog rada, nije zabeležena nijedna saobraćajna nezgoda koja bi bila posledica tehničke neispravnosti sistema, loše organizacije saobraćaja ili neadekvatnog reagovanja sistema za automatsko upravljanje i nadzor.

Cilj probnog rada upravo i jeste da se u realnim uslovima eksploatacije potvrdi funkcionalnost celokupnog sistema, kako bi se pre zvaničnog tehničkog prijema mogle sprovesti sve neophodne optimizacije i podešavanja.

Planirano privremeno zatvaranje deonice radi provođenja Finalnih funkcionalnih testova u prisustvu Komisije za tehnički prijem i predstavnika MUP Sektora za vanredne situacije, predstavlja uobičajenu i zakonski predviđenu proceduru koja ima za cilj da potvrdi ispravnost i spremnost SCADA sistema za automatsko upravljanje tunelskim postrojenjima u svim režimima rada, uključujući i vanredne situacije.

Bezbedan prolazak kroz tunele je ne samo tehnički zahtev, već i osnovni princip kojim se rukovode JP "Putevi Srbije" i svi učesnici u realizaciji ovog infrastrukturnog projekta. Istovremeno, ovakvi sistemi zahtevaju i viši nivo saobraćajne discipline kod korisnika, te je važna i kontinuirana edukacija učesnika u saobraćaju, kako bi se osigurao maksimalan stepen bezbednosti za sve građane.

Pozivamo medije i javnost da tehničke i infrastrukturne projekte posmatraju kroz prizmu realnosti, odgovornosti i struke, a ne kroz dnevno-političke interpretacije koje ne doprinose ni bezbednosti, ni informisanosti građana.