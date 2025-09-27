GENERALU MLADIĆU OPERISALI PETU: Od ležanja u bolnici inficirala mu se rana

U SHEVENINGEN da pregledaju generala Ratka Mladića u zatvorskoj bolnici početkom oktobra ići će dvoje lekara iz Beograda - neuropsihijatar Gorica Đokić i kardiolog Ognjen Gudelj.

Foto: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

Oni će razgovarati sa generalom Mladićem o njegovim zdravstvenim poteškoćama i pregledati dokumetaciju o lečenju i evidentiranim dijagnozama tamošnjih doktora.

Mladiću su inače prošle nedelje hirurški čistili ranu na peti, koja se inficirala.

- Bio je prebačen u civilnu bolnicu, kako bi se obavio taj manji operacioni zahvat i onda su ga vratili u sobu u zatvorskoj bolnici. To je problem na peti, koji mu je nastao od ležanja - kaže nam generalov sin Darko Mladić. - Ta rana mu se javila još ranije i oni su u junu tvrdili da su ga izlečili i da je ta infekcija sanirana. Međutim, naši doktori su odmah rekli da je to samo regenerisana koža i spolja zamirena rana, a da je unutra ostala infekcija, jer kada dođe do kosti i zahvati kost onda je neizlečivo. Sada mu tamo daju jake antibiotike, da se to primiri. Međutim, antibiotici su mu loši za bubrege i tu mu prave problem, jer su mu bubrezi na granici funkcionisanja.

Darko nam kaže da general ima još rana od ležanja, ali mu te druge nisu inficirane.

- Moraju često da ga okreću, da mu menjaju poze, daju da koristi pomagala, ali oni to očigledno ne rade baš najbolje, čim su mu se te rane stvorile - kaže nam Darko.

Ostalo zdravstveno stanje Ratka Mladića je nepromenjeno, nekada može da govori, nekada ne, nekada opet ima malo više snage, a nekada je baš malaksao i ceo dan spava.

- Moja majka mu je bila nedavno u poseti i jedan dan ni sat vremena nije mogao da priča sa njom, a sledeći dan je izdržao četiri sata. Kako koji dan, sve mu je to promenljivo kako se oseća - kazao nam je Darko Mladić. - Borimo se da ga leče kako treba, jer da to ne činimo, mislim da on danas ne bi bio živ.

Inače, predsednik Mehanizma za krivične sudove u Hagu Grasijela Gati Santana pre dva meseca odbila je da pusti Ratka Mladića na lečenje u Srbiju, iako su holandski lekari rekli da on živi poslednje mesece života.

Tamo su ga često pogrešno lečili ili su kasnili sa odgovarajućim terapijama, ponekada i mesecima. Sve je to doprinelo da mu se pogorša zdravstveno stanje, jave nove bolesti, a adekvatno se reaguje tek posle intervencije porodice i generalovih advokata. General Mladić preživio je nekoliko moždanih udara, infarkt, prekid rada bubrega i ima neurološke, kardiovaskularne i urološke probleme.