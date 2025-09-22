DANAS SU SVETI JOAKIM I ANA: Nekima je krsna slava, a evo zašto je važno da darujete nekoga ko ima manje od nas
DANAS je slava Sveti Joakim i Ana, dan posvećen roditeljima Bogorodice Marije. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji poštovani.
Dan posle Male Gospojine, pravoslavna crkva posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice. Pravedni Joakim bio je iz plemena Judina, potomak cara Davida, Ana iz plemena Levijeva. Živeli su 50 godina u braku, ali bez dece, pa su, po tadašnjem shvatanju i verovanju, smatrani velikim grešnicima.
Ipak, nisu gubili nadu i veru, već su se danonoćno molili za Božije čudo i dar. Gospod im ispuni želju pa su dobili kćer, sv. Devu Mariju, najuzvišeniju od svih rodova ljudskih. Kada je Marija rodila Hrista, Joakim i Ana postali su bogooci, tj. bogopraroditelji.
Joakim se upokojio po predanju u 80. godini života, a Ana se preselila u Jerusalim, gde je proživela još dve godine i upokojila se u 79. godini.
Ovaj dan, omiljen u našem narodu, ima više imena. Zovu ga Jaćimana, Jaćimovdan ili Ćimijana, od narodnih imena Aćim i Ana.
Neke srpske familije slave ga kao krsnu slavu, a druge kao zavetni dan.
U spomen na svete starce, danas bi trebalo darivati nekoga ko ima manje od nas, skromno i bez gordosti, smatrajući onoga kome se daje milostinja boljim od sebe.
Preporučujemo
SVEŠTENIK REŠIO DILEMU: Da li treba da se krstite kada prolazite pored crkve?
31. 08. 2025. u 09:40
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)