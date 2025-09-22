Društvo

DANAS SU SVETI JOAKIM I ANA: Nekima je krsna slava, a evo zašto je važno da darujete nekoga ko ima manje od nas

В.Н.

22. 09. 2025. u 07:00

DANAS je slava Sveti Joakim i Ana, dan posvećen roditeljima Bogorodice Marije. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji poštovani.

ДАНАС СУ СВЕТИ ЈОАКИМ И АНА: Некима је крсна слава, а ево зашто је важно да дарујете некога ко има мање од нас

Foto: Shutterstock

Dan posle Male Gospojine, pravoslavna crkva posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice. Pravedni Joakim bio je iz plemena Judina, potomak cara Davida, Ana iz plemena Levijeva. Živeli su 50 godina u braku, ali bez dece, pa su, po tadašnjem shvatanju i verovanju, smatrani velikim grešnicima.

Ipak, nisu gubili nadu i veru, već su se danonoćno molili za Božije čudo i dar. Gospod im ispuni želju pa su dobili kćer, sv. Devu Mariju, najuzvišeniju od svih rodova ljudskih. Kada je Marija rodila Hrista, Joakim i Ana postali su bogooci, tj. bogopraroditelji.

Joakim se upokojio po predanju u 80. godini života, a Ana se preselila u Jerusalim, gde je proživela još dve godine i upokojila se u 79. godini.

Ovaj dan, omiljen u našem narodu, ima više imena. Zovu ga Jaćimana, Jaćimovdan ili Ćimijana, od narodnih imena Aćim i Ana.

Neke srpske familije slave ga kao krsnu slavu, a druge kao zavetni dan.

U spomen na svete starce, danas bi trebalo darivati nekoga ko ima manje od nas, skromno i bez gordosti, smatrajući onoga kome se daje milostinja boljim od sebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PAVKOV NA FRUŠKOJ GORI: Aktivnostima na tri lokacije zajedno sa mladima započela veliku nacionalnu ekološku kampanju (FOTO)
Društvo

0 1

PAVKOV NA FRUŠKOJ GORI: Aktivnostima na tri lokacije zajedno sa mladima započela veliku nacionalnu ekološku kampanju (FOTO)

MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov danas je u Nacionalnom parku „Fruška gora“ zajedno sa velikim brojem mladih, kao i zaposlenih u ovom nacionalnom parku, različitim aktivnostima na tri lokacije započela nacionalnu ekološku kampanju za mlade koja se realizuje pod sloganom „Priroda nema alternativu. Zato, deluj i ti!“

21. 09. 2025. u 20:01

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!