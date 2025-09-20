Društvo

STIVEN SIGAL STIGAO NA VOJNU PARADU: Holivudski glumac među brojnim zvanicama u Beogradu (FOTO/VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2025. u 10:49

PROSLAVLjENI holivudski glumac Stiven Sigal stigao je na vojnu paradu u Beogradu.

СТИВЕН СИГАЛ СТИГАО НА ВОЈНУ ПАРАДУ: Холивудски глумац међу бројним званицама у Београду (ФОТО/ВИДЕО)

Novosti

Pred sam početak vojne parade u Beogradu pristigao je i legendarni holivudski glumac Stiven Sigal.

Novosti

 

A kako je to izgledalo pogledajte ovde:

