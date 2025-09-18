STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM I PAD TEMPERATURE: Otkriveno i kada
RHMZ najavljuje da su pred nama dani sa svežim jutrima, da će tokom dana biti postepeno toplije, a za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo oko i malo iznad 30 stepeni.
- U petak nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 14 °S, a najviša dnevna od 25 do 29 °S.
Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 °S. U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren i jak.
U drugoj polovini sledeće sedmice promenljivo uz manji pad temperature i tek ponegde, i to uglavnom na severu zemlje, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom - najavio je RHMZ.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
KREĆU PLjUSKOVI SA GRMLjAVINOM: Hitno se oglasio RHMZ, izdata dva upozorenja
14. 09. 2025. u 10:47
SNAŽNA OLUJA IDE KA SRBIJI: Evo kada tačno stiže (MAPA)
12. 09. 2025. u 19:55
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)