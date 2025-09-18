STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM I PAD TEMPERATURE: Otkriveno i kada

RHMZ najavljuje da su pred nama dani sa svežim jutrima, da će tokom dana biti postepeno toplije, a za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo oko i malo iznad 30 stepeni.

Novosti/J.Š.

- U petak nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 14 °S, a najviša dnevna od 25 do 29 °S.

Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 °S. U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren i jak.

U drugoj polovini sledeće sedmice promenljivo uz manji pad temperature i tek ponegde, i to uglavnom na severu zemlje, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom - najavio je RHMZ.

