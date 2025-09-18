Društvo

LETU U SRBIJI NIJE KRAJ: Biće sunčano i sve toplije, a od ovog datuma promena vremena

Biljana Ristivojević

18. 09. 2025. u 13:29

U SRBIJI danas pretežno sunčano, u Bačkoj i Sremu uz umerenu oblačnost.

ЛЕТУ У СРБИЈИ НИЈЕ КРАЈ: Биће сунчано и све топлије, а од овог датума промена времена

Foto: D.Dozet

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.

Temperatura opet preko 30 stepeni

U petak nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.

Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni. U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren i jak.

U drugoj polovini sledeće sedmice promenljivo uz manji pad temperature i tek ponegde, i to uglavnom na severu zemlje, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKO DOKAZATI DA LI JE NEKO PRISTAO ILI SE DESILA OBLJUBA: Ima li prostra za zloupotrebe i lažna prijavljivanja kod novog krivičnog dela?
Društvo

0 1

KAKO DOKAZATI DA LI JE NEKO PRISTAO ILI SE DESILA OBLJUBA: Ima li prostra za zloupotrebe i lažna prijavljivanja kod novog krivičnog dela?

UVOĐENjE novog krivičnog dela u Srbiji "obljuba bez pristanka" za koje će biti propisana kazna od 3 do 12 godina zatvora u stručnoj javnosti izaziva polemiku pre svega zbog realne zebnje da će se u praksi otvoriti prostor za manipulacije i lažna prijavljivanja, a sa druge strane i šta znači "bez pristanka", jer ni za silovanje kao nešto teži oblik krivičniog dela protiv polnih sloboda, ali ni za obljubu žrtva ne daje pristanak.

18. 09. 2025. u 14:59

Politika
Tenis
Fudbal
SPECIJALNO VEČE NA ETIHADU: Povratak De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom

SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom