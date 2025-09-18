LETU U SRBIJI NIJE KRAJ: Biće sunčano i sve toplije, a od ovog datuma promena vremena

U SRBIJI danas pretežno sunčano, u Bačkoj i Sremu uz umerenu oblačnost.

Foto: D.Dozet

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.

Temperatura opet preko 30 stepeni

U petak nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.

Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni. U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren i jak.

U drugoj polovini sledeće sedmice promenljivo uz manji pad temperature i tek ponegde, i to uglavnom na severu zemlje, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

