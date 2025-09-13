RHMZ POPALIO SVE ALARME: "Vreme je opasno, oglašavaćemo se sat, dva unapred"
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) za sutra je najavio jako nevreme u celoj Srbiji, a posebno upozorenje izdato je za Beograd, kako navode, vreme će sutra biti nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a u celoj Srbiji je na snazi narandžasto meteorološko upozorenje što znaci da je vreme opasno, u nekim delovima čak i zbog tri opasne pojave.
- Sutra će na teritoriji Srbije nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa - navodi se u upozorenju RHZM.
Kako navodi RHMZ, narandžasti meteoalarm je na snazi za celu Srbiju, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja sat do dva unapred.
Posebno upozorenje za Beograd
RHMZ je izdao i posebno upozorenje za područje Beograda na vremenske nepogode.
- Sutra na teritoriji Beograda nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period i jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa - navodi se u upozorenju za Beograd.
Izdato hidrološko upozorenje
Na snazi je hidrološko upozorenje na celom toku Save, na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, na Peku, na Crnom i Belom Timoku, na Velikoj Moravi, kao i na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).
(Blic)
