DECA IZ REPUBLIKE SRPSKE U SRBIJI: Jedinstvo u čast trobojke i 150 godina Nevesinjske puške

OD 12. do 17. septembra Srbija je otvorila svoja vrata za 70 dece iz Republike Srpske, koja na poziv bivšeg narodnog poslanika Dejana Stošića dolaze da zajedno sa svojim vršnjacima obeleže veliki praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Ovo sabranje, započeto 2022. godine, nije samo dečji izlet – ono je nastavak viševekovne borbe našeg naroda da ostane jedan i jedinstven, bez obzira na granice. Kao što su se naši preci sabirali oko trobojke u najtežim vremenima, tako se danas okupljaju naša deca, nosioci budućnosti i garant da srpsko ime nikada neće izbrisati ni vreme, ni sila.

Putevima istorije i svetinja

U Beogradu će deca posetiti Hram Svetog Save, gde će osetiti snagu naše vere, Narodni muzej i Vojni muzej, gde će se podsetiti na slavne pobede i stradanja srpske vojske, kao i Kalemegdansku tvrđavu – simbol vekovne borbe za opstanak na ovim prostorima. Obilazak Saborne crkve i muzeja Crvene zvezde pokazaće im da je srpski duh živ i snažan u svim oblastima – od vere i istorije, do sporta i kulture.

Poseta Smederevu nosi posebnu težinu: u prestonici despota Đurđa Brankovića deca će zakoračiti u srednjovekovnu slavu, obići tvrđavu i muzej, i biti primljena kod načelnika Podunavskog okruga, gospodina Rodoljuba Stanimirovića, koji će im poručiti da su ovde kod svoje kuće.

U Velikoj Plani deca će boraviti u etno selu „Moravski konaci“, a potom posetiti Radovanjski lug – mesto gde je ugašen život vožda Karađorđa, ali gde i danas gori plamen slobode. Crkva Pokajnica, nastala kao opomena i molitva, podsetiće ih na cenu izdaje i značaj sloge. U čast gostiju, prijem će prirediti i predsednik opštine, gospodin Strahinja Pavešković.

Poseta rodnoj kući legendarnog „oka sokolovog“ Dragutina Matića u Kaletincu biće za njih živi susret sa herojem čije su fotografije obišle svet i postale svedočanstvo srpske hrabrosti. Tu će, uz prisustvo ministra Milice Đurđević Stamenkovski, biti održana svečana akademija.

Centralna proslava – 150 godina Nevesinjske puške

Kruna čitavog programa biće svečana akademija u Narodnom pozorištu u Beogradu, posvećena obeležavanju 150 godina Nevesinjske puške. Upravo taj pucanj u Hercegovini 1875. godine probudio je srpski narod, označio početak velike borbe i postao uvod u konačno oslobođenje. Danas, vek i po kasnije, naša deca nose tu istu poruku – da je sloboda najveća svetinja i da srpski narod živi i traje dok god se za nju sabira.

Jedan narod, jedna vera, jedna budućnost

Ovi susreti nisu samo druženja – oni su zavet. Znakovi naše istorije i naša trobojka nisu obična obeležja, već amanet predaka. Deca koja danas koračaju ulicama Beograda, Smedereva i Velike Plane, sutra će koračati stazama novih pobeda, noseći u srcu ljubav prema otadžbini.

„Od prvog okupljanja 2022. godine do danas, naš cilj je isti – da učimo decu istoriji, veri i tradiciji, da ih povezujemo i sabiramo. Srbija i Republika Srpska su jedan narod, jedna vera i jedna budućnost,“ poručio je bivši narodni poslanik Dejan Stošić.