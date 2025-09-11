DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Radovi će trajati čitav dan

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži stanovnici opštine Surčin sutra ostaju bez vode.

Do prekida vodosnabdevanja doći će u periodu od 9 do 22 sata u ulicama: Vojvođanska, parna i neparna strana, od skretanja za Aerodrom "Nikola Tesla", pa do kraja ulice, kao i u naselju Surčin.

Potrošači koji stanuju u naselju Ledine osetiće umanjenim pritisak u pomenutom vremenu.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, ali uprkos tome iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" mole potrošale da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.