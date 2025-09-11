UMRO MILE NOVAKOVIĆ

Mile Novaković, nekadašnji šef Uprave kriminalističke policije, preminuo je danas u 72. godini, prenose beogradski mediji.

Foto. Printskrin

Rođen 1953. u Prijepolju, gde je završio osnovnu i srednju školu, diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Policijsku karijeru započeo je 1976. u Upravi kriminalističke policije Beograda kao pripravnik za suzbijanje narkotika, a kasnije postao načelnik Četvrtog odeljenja.Od 1993. do 1997. bio je načelnik Policijske uprave Čukarica, zatim pomoćnik načelnika za opšti kriminalitet u MUP-u. Predvodio je operativnu grupu "Poskok", koja je nakon 5. oktobra 2000. uhapsila brojne pripadnike Zemunskog klana.

Tokom atentata na premijera Zorana Đinđića 2003. godine bio je pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije i jedan od ključnih ljudi u akciji "Sablja". Učestvovao je u hapšenju i ispitivanju Zvezdana Jovanovića i drugih osumnjičenih, kao i u istrazi ubistva Ivana Stambolića.

Iste godine postao je načelnik Odeljenja kriminalističke policije, a 2004. preuzeo je Odeljenje granične policije, na čijem čelu je ostao do penzionisanja 2006. godine.

(Informer)