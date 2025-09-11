SVI TRAŽE ŠVRĆKA
VEROVATNO ste poslednjih dana primetili ovaj bilbord i sada se, baš kao i mi, pitate po čemu je tako poseban mačak Švrćko.
Šta je to tako MEGA važno u vezi sa njim pa je usledila velika potraga?
Koji god da je razlog, nadamo se da one koji mu uđu u trag očekuje neka mega, ili još bolje, GIGA nagrada.
I dok Švrćko ostaje u centru pažnje čak i onda kada ga nema na vidiku, nešto nam govori da se potraga bliži svom kraju i da nema tog ćoška u kome će on ostati skriven!
