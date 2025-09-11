Društvo

SVI TRAŽE ŠVRĆKA

Промо

11. 09. 2025. u 11:55

VEROVATNO ste poslednjih dana primetili ovaj bilbord i sada se, baš kao i mi, pitate po čemu je tako poseban mačak Švrćko.

СВИ ТРАЖЕ ШВРЋКА

mts promo

Šta je to tako MEGA važno u vezi sa njim pa je usledila velika potraga?

Koji god da je razlog, nadamo se da one koji mu uđu u trag očekuje neka mega, ili još bolje, GIGA nagrada.

I dok Švrćko ostaje u centru pažnje čak i onda kada ga nema na vidiku, nešto nam govori da se potraga bliži svom kraju i da nema tog ćoška u kome će on ostati skriven!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor