DIGITALNI GIGANT SRBIJE: Kragujevac sve snažnije pulsira na mapi modernih gradova Evrope

BUDUĆNOST je stigla!

Foto: L. Lazarević

Poruka je, pre pola decenije, odaslana iz Kragujevca, prestonog grada Miloševe Srbije. Uputili su je, poput utemeljivača moderne države, ovovremeni mudri neimari namerni da grade po meri novih generacija, a u korak sa savremenim svetom.



Tako je u Kragujevcu na goloj ledini, pre šest godina, započela gradnja Državnog data centra. Danas je ovo najsavremeniji "trezor" javne uprave. Baza i čuvar podataka građana i institucija. Velikih sistema i kompanija. Naučnih zajednica. Prestižnih instituta. Najsavremeniji i najefikasniji centar u regionu za čuvanje podataka. Mesto gde se skladište i razmenjuju podaci između državnih institucija.

Danas Državni data centar predstavlja i prvu državnu platformu za veštačku inteligenciju koju već koriste naša nauka i mladi stručnjaci. Ovde će uskoro, u susret "Ekspu", zaživeti i Inovacioni distrikt, po svemu jedinstven u ovom delu Evrope i jedna od najvrednijih državnih kapitalnih investicija. Pod krovom ovog značajnog zdanja, buja i naučno-tehnološki park.

Velika i važna priča je priča o Državnom data centru. Oku nesagledivo, pred nama "puca" 4,5 hektara na kojima je niklo šezdeset hiljada kvadrata u kojima više desetina sjajnih ljudi radi, istražuje i kući svoju kuću u zemlji Srbiji. IT stručnjaci, elektroinženjeri, mašinci... U svojoj Srbiji. I, pitamo se: zašto se jedna ekskurzija, barem, ne uputi u ovo potajno, naše blago.

- Državni data centar ispunjava najviše svetske standarde pouzdanosti. Čak 99,995 odsto - preneo nam je Dejan Ružić, zamenik gradonačelnika Kragujevca. - To nas svrstava među IT lidere u regionu. Naš grad je, nije neskromno, postao digitalni gigant Srbije. Privlačan za mlade naučnike. Istraživače. Naš grad sve snažnije pulsira na mapi modernih gradova sveta, verujte.

A, oni koji nisu naučnici... Vide li oni sebe u Kragujevcu, pitamo Ružića.

- Kragujevac je privlačan za svakoga. Za mlade ljude, posebno. Zapažam da ih je sve više - odgovara.

Lepe slike i priče iz grada na Lepenici odavno su odaslane u svet. Jedan švajcarski magazin je u taj mozaik udenuo i portret gradonačelnika Nikole Dašića.

To je taj Kragujevac. Spoj starog i novog u saglasju. Do visina, laicima nedokučivih. Zato su važne te ekskurzije.

Prvi u regionu

Državni data centar, drugi u Srbiji (prvi je podignut u Beogradu) po prednostima koje ga izdvajaju prvi je u ovom delu Evrope. "Lične karte" ovde su deponovale mnoge domaće i strane kompanije.

Osnaživanje

Zašto Kragujevac? Nebrojeno puta ovo pitanje postavljano je čak i sa skupštinske govornice, zašto se ulaže baš u središte šumadijskog okruga. Odgovor države bio je da se decentralizuje Srbija kako bi se uz pomoć Vlade pridigli i osnažili regioni. Šumadijskom, ova pomoć je više od materijalnog.

Zahvalni Brnabićevoj

Uprava Grada Kragujevca, ne samo aktuelna, nego i prethodna isticala je da je Data centar zaživeo zahvaljujući Ani Brnabić. Ona je, kažu nam, inicirala i bila uporna da radovi na ovom kapitalnom projektu počnu, od gole livade do strateškog centra koji respektuju i najveće svetske kompanije.