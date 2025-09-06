VREME DANAS: Pretežno sunčano uz umerenu oblačnost, temperatura do 33 stepena
VREME u Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab i umeren severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Jutarnja temperatura kretaće se od sedam do 19 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu i istoku od 31 do 33 stepena.
Vreme u Beogradu
U Beogradu će danas biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i slab do umeren severozapadni vetar, sa jutarnjom temperaturom oko 19, a najvišom dnevnom oko 29 stepeni.
Prognoza za narednih sedam dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 13. septembra, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 33 stepena.
Nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom očekuje se tek u drugoj polovini sledeće sedmice.
(Sputnjik)
