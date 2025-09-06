Društvo

VREME DANAS: Pretežno sunčano uz umerenu oblačnost, temperatura do 33 stepena

Novosti online

06. 09. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab i umeren severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

ВРЕМЕ ДАНАС: Претежно сунчано уз умерену облачност, температура до 33 степена

Foto: D. Milovanović

Jutarnja temperatura kretaće se od sedam do 19 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu i istoku od 31 do 33 stepena.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i slab do umeren severozapadni vetar, sa jutarnjom temperaturom oko 19, a najvišom dnevnom oko 29 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 13. septembra, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 33 stepena.

Nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom očekuje se tek u drugoj polovini sledeće sedmice.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU