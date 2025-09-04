USVOJEN PREDLOG ZA DOPUNU ZAKONA O IZVRŠENJU: Evo šta treba da znate
VLADA Srbije usvojila je danas Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju prema kojem predmet izvršenja ne može biti nekretnina do 60 kvadratnih metara koja dužniku služi kao stambeni prostor u poslednjih pet godina.
Predlog zakona je usvojen, kako je saopšteno iz Vlade Srbije, radi efikasnije primene zaštite prava na porodični dom, koji garantuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
U saopštenju se navodi da je predloženim izmenama i dopunama predviđeno i da predmet izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja ne može biti jedina nepokretnost u isključivoj svojini izvršnog dužnika koja služi zadovoljenju njegovih stambenih potreba.
Pored ostalog, uslovi su da je reč o jedinoj nepokretnosti izvršnog dužnika, da je dužina trajanja prijavljenog prebivališta na adresi nepokretnosti najmanje pet godina pre podnošenja predloga za izvršenje, a veličina predmetne nepokretnosti ograničena je na 60 kvadratnih metara.
Navodi se da se time štiti pravo najsiromašnijih građana i sprečava pojava beskućništva i eventualne zloupotrebe prava.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)