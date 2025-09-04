Društvo

USVOJEN PREDLOG ZA DOPUNU ZAKONA O IZVRŠENJU: Evo šta treba da znate

Танјуг

04. 09. 2025. u 17:18

VLADA Srbije usvojila je danas Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju prema kojem predmet izvršenja ne može biti nekretnina do 60 kvadratnih metara koja dužniku služi kao stambeni prostor u poslednjih pet godina.

Foto: Milena Anđela

Predlog zakona je usvojen, kako je saopšteno iz Vlade Srbije, radi efikasnije primene zaštite prava na porodični dom, koji garantuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U saopštenju se navodi da je predloženim izmenama i dopunama predviđeno i da predmet izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja ne može biti jedina nepokretnost u isključivoj svojini izvršnog dužnika koja služi zadovoljenju njegovih stambenih potreba.

Pored ostalog, uslovi su da je reč o jedinoj nepokretnosti izvršnog dužnika, da je dužina trajanja prijavljenog prebivališta na adresi nepokretnosti najmanje pet godina pre podnošenja predloga za izvršenje, a veličina predmetne nepokretnosti ograničena je na 60 kvadratnih metara.

Navodi se da se time štiti pravo najsiromašnijih građana i sprečava pojava beskućništva i eventualne zloupotrebe prava.

