PLJUSKOVI I GRMLJAVINA POGODIĆE DANAS OVE DELOVE: Najnovija prognoza RHMZ za naredne dane
U SRBIJI danas promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom.
Vetar slab i umeren, na istoku Srbije posle podne i uveče povremeno i jak, uglavnom istočni i severoistočni. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 32 stepena.
Vremenska prognoza za naredne dane
Od petka do nedelje pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
U ponedeljak posle podne i uveče na zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
