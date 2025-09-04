Društvo

PLJUSKOVI I GRMLJAVINA POGODIĆE DANAS OVE DELOVE: Najnovija prognoza RHMZ za naredne dane

Biljana Ristivojević

04. 09. 2025. u 08:53

U SRBIJI danas promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom.

Foto: Shutterstock

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije posle podne i uveče povremeno i jak, uglavnom istočni i severoistočni. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 32 stepena.

Vremenska prognoza za naredne dane

Od petka do nedelje pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

U ponedeljak posle podne i uveče na zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. 

