„Dunav osiguranje“ na 20. Sajmu šljiva u Osečini: Gubitak roda košta mnogo više od premije!

Kompanija „Dunav osiguranje“ predstavila je svoju ponudu na jubilarnom 20. Sajmu šljiva u Osečini. U srcu šljivarskog kraja, među krošnjama koje tradicionalno donose bogat rod, ali koje poslednjih godina, nažalost, sve češće stradaju od mraza, grada i suše, „Dunav“ jasno poručuje – kada priroda ne bira koga će da pogodi, jedino što proizvođači mogu birati jeste da budu zaštićeni.

Foto: Pakt studio

„Svedoci smo sve izraženijih klimatskih nepogoda kao što su mraz, grad i suša, zbog kojih poljoprivrednici koji nisu osigurali svoje zasade trpe ogromne gubitke. Ipak, zaštita je laka i dostupna, a može pružiti veliki osećaj sigurnosti – premija osiguranja je izuzetno pristupačna, pogotovo kada se uzme u obzir državna subvencija od čak 70%. Na primer, osiguranje zasada šljive na površini od 50 ari može se zaključiti za oko 20.000 dinara, dok u slučaju štete proizvođač ostvaruje pravo na odštetu od oko 450.000 dinara“, istakla je Marija Vićentić Stojanović, šef Odeljenja interne prodaje Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Valjevu, i dodala: Foto: Pakt studio Marija Vićentić Stojanović, šef Odeljenja interne prodaje Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Valjevu

„U narednom periodu organizovaćemo radionice i edukaciju za poljoprivrednike, kako bismo zajedno što spremnije dočekali narednu sezonu. Danas, kada su vremenske nepogode sve učestalije, osiguranje više nije luksuz – ono je potreba i važan korak ka očuvanju sigurnosti prinosa i stabilnosti gazdinstava“, zaključuje Vićentić Stojanović. Foto: Pakt studio Osiguranje roda je važan korak za očuvanje prinosa i stabilnost gazdinstva

Svoju priču podelio je i Života Erić, poljoprivrednik iz sela Gornje Crnuljevo, koji sa suprugom na tri hektara gaji šljivu: „Nažalost, ove godine nismo stigli da osiguramo šljivu – izmrzla je u prolećnim mrazevima. Kupine i žitarice jesmo osigurali, ali za šljivu je bilo kasno. Zato poručujem svim voćarima – osigurajte se na vreme, jer gubitak košta mnogo više od premije.“ Foto: Pakt studio Života Erić, poljoprivrednik iz sela Gornje Crnuljevo

Sličnog stava je i Milan Ilić iz sela Lopatanj, koji sa suprugom proizvodi i prerađuje organsko voće: „Bez osiguranja danas ne možete da planirate ni sezonu ni zaradu. Ove godine su nas pogodili mrazevi, suša i grad. Zahvaljujući polisi ’Dunav osiguranja’, prebrodićemo štetu. Predstavnici Kompanije su izašli na teren i u kratkom roku izvršili procenu štete, čime su pokazali potpunu profesionalnost. Osiguranje treba da bude temelj proizvodnje, kao agrotehnička mera, poput oranja ili đubrenja.“ Foto: Pakt studio Milan Ilić iz sela Lopatanj

Sajam šljiva u Osečini, koji je ove godine okupio više od 100 izlagača iz zemlje i regiona, jedna je od najvažnijih manifestacija u oblasti voćarstva i agroturizma. Tokom tri dana, posetioci su mogli da obiđu izložbe svežih i suvih šljiva, domaćih proizvoda poput pekmeza, rakije i kolača, kao i rukotvorina u okviru izložbe „Zlatne ruke“. Održana su stručna predavanja, ocenjivala se najbolja rakija, govorile su se zdravice, a program je obogaćen i raznovrsnim zabavno-kulturnim sadržajima.