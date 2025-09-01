U IME NARODA
Viši sud u Beogradu, sudija Pane Marjanović, u parnici tužioca Nemanje Šarovića iz Beograda, čiji je pomoćnik Milica Marić Krstić advokat iz Beograda protiv tuženih "Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti" ad Beograd i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji je zajednički pomoćnik Igor Isailović advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spoda 150.000 dinara, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene dana 03.06.2025. goedine, doneo je
PRESUDU
I Delimično se usvaja tužbeni zahtev tužioca Nemanje Šarovića, pa se obavezuje tuženi "Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti" ad Beograd i Andrijana Nešić da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede prava časti i ugleda solidarno isplate iznos od 10.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 03.06. 2025. godine do isplate u roku od 15 dana od prijema presude.
Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se obavežu tuženi "Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti" ad Beograd i Andrijana Nešić da tužiocu Nemanji Šaroviću iz Beograda, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni duževni bol zbog povrede prava časti i ugleda isplate iznos od još 140.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 03.06.2025. godine pa do isplate.
III Obavezuje se drugotižena Andrijana Nešić da o svom trošku objavi uvod i izreku presude u dnevnom listu "novosti.rs" bez ikakvog komentara i odlaganja, u roku od 15 dana do prijema presude.
IV Obavezuje se tuženi "Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti" ad Beograd i Andrijana Nešić da tužiocu na ime naknade troškova postupka, solidarno isplate iznos od 66.800 dinara, u roku od 15 dana od prijema prepisa presude.
