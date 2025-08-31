UHAPŠENO 30 INTERNET PREDATORA: Deca na meti, roditelji, obratite pažnju na ovo

SLUŽBA za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a svakodnevno radi na tome da otkrije i spreči onlajn predatore.

Foto Shutterstock

Tokom 2025. godine uhapšeno je 30 osoba zbog seksualne eksploatacije dece, a u međunarodnim akcijama oborena je i jedna od najvećih svetskih pedofilskih platformi, "Kidflix", navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Kako ističu, najvažnija zaštita deteta na internetu i u onlajn prostoru su roditelji, a da su najbolja odbrana podrška, razgovor i lični primeri.

Postavite pravila zajedno, razgovarajte o 'prijateljima sa mreže', prepoznajte promene u ponašanju i budite primer - samo su neke od smernica koje je navelo ministarstvo.

Dok se deca igraju, uče i druže na internetu, MUP brine da ta igra bude bezbedna, navodi se u objavi ministarstva na zvaničnom Instagramu i dodaje se da internet može biti divan prostor za učenje i druženje, ali i mesto gde vrebaju oni koji nemaju dobre namere.

Kako MUP ističe, 86 odsto dece u Srbiji koristi internet svakodnevno, 74 odsto ima nalog na društvenim mrežama, a svako treće dete je imalo neko negativno iskustvo na internetu, navodi se u objavi na Instagramu.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a svakodnevno radi na tome da otkrije i spreči onlajn predatore, sprovodi prevenciju sa Nacionalnim kontakt centrom sarađuje sa međunarodnim partnerima da bi deca bila bezbedna gde god da se nalaze.

"Vaše dete možda vidi samo ekran, ali iza njega postoji čitava mreža zaštite. Zajedno čuvamo njihovo detinjstvo i u digitalnom svetu", naglasilo je ministarstvo.

Internet može biti divan prostor za učenje i druženje, ali i mesto gde vrebaju oni koji nemaju dobre namere.

Podrška, razgovor i lični primer - najbolja su odbrana:

Postavite pravila zajedno

Razgovarajte o „prijateljima sa mreže"

Prepoznajte promene u ponašanju

Budite primer

(Kurir)

BONUS VIDEO-