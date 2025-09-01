POČINJE NOVA ŠKOLSKA GODINA: Nastava bez štrajkova i blokada

ZA oko 760.000 đake osnovnih i srednjih škola u Srbiji danas počinje nova školska godina. Vrata će ponovo otvoriti 1.133 osnovne škole u koje ide oko 503.000 đaka i oko 450 srednjih škola i gimnazija koje pohađa oko 223.000 učenika.

Foto D. Milovanović

Iako se i roditelji i deca nadaju da će nova školska godina početi uobičajeno bez štrajkova i blokada, iz nekih obrazovnih ustanova najavljeno je da nastave danas, ipak neće biti. Tako su srednjoškolci su za 1. septembar najavili protest pod nazivom "srednjoškolci pamte", a Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije, koji nije reprezentativan, najavljuje "tinjajući bunt".

Istoivremeno, četiri reprezentativna sindikata poručuju da će se nastava normlano odvijati.

Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije kaže za naš list da o obustavi nastave nije razgovarano i da će škole koje su članice USPRS normalno početi nastavu.

- Kako će se dalje stvari razvijati zavisi od Vlade i pregovora koji još nisu okončani - poručuje ovaj sindikalac. - Mi treba da razgovaramo o smanjenju administarcije, izmenama zakonske ragulative, ali ono što je najvažnije videćemo da li će biti realizovano obećano povećanje zarada kako bi početna plata u prosveti pratila republički prosek.

Marjanović naglašava da je sada na redu oktobrsko povećanje plata u prosveti od pet odsto, a onda bi, kako je Vlada obećala, u januaru sve javne službe trebalo da odbiju povećanje od sedam odsto.

- Ako se to ne dogodi, mi opet imamo problem, jer će prosečna plata u Srbiji u 2026. godini rasti, a ako ne bude uvećanja plata naše zarade neće to praiti - kaže Marjanović.

I predsednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić kaže da je vreme da se prosveta vrati u redovno stanje.

- Školska godina mora da krene od 1. septembra - poručuje ona. - Bio je isuviše dug period turbulencija u prosveti i ja mislim da je bila nečija namera da se sve ovo reflektuje na najosetljiviji deo društva, a to su osnovna i srednja škola. Mislim, dakle, da bi ova školska godina trebalo da krene regularno, da bude posvećena deci, da deca uđu u učionice i da se nadoknadi sve ono što je propušteno. Bilo je mnogo propusta. Ko god radi u prosveti zna šta znači kad se propusti i samo jedan čas. Sve što se dogodilo tokom poslednjih osam-devet meseci je ostavilo velike posledice i to ne bi trebalo dalje produbljivati, ne bi trebalo dalje nastavljati.

Da je sve spremno za početak nove školske godine poručio je juče i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković koji je istakao da je cilj njegovog ministarstva da obrazovni proces u potpunosti bude odvojen od politike.

- Naša osnovna poruka je normalizacija obrazovnog procesa u smislu izvođenja aktivne nastave - naveo je Stanković. - To znači rad sa učenicima, u učionicama i van njih, provere znanja u skladu sa nastavnim planovima i programima koji su poznati svim nastavnicima i svim nastavničkim većima. Isto to na nivou srednje škole.

Govoreći o razrešenjima dikrektora škola koja su se dogodila letos, on je naveo da je od 1.680 srednjih i osnovnih škola u Srbiji u svega u 1,3 odsto, odnosno u 25 škola, došlo do razrešenja direktora.

Prosečna plata nastavnika 105.590 dinara Ministar Dejan Vuk Stanković je, govoreći o platama prosvetnih radnika rekao da se stiglo vrlo blizu ispunjenja obećanja da prosečna plata u prosveti bude jednaka republičkom proseku i da ih deli samo par stotina dinara. - Ove godine je bilo sektorsko povećanje za javni sektor 11 odsto u januaru, osetilo se u februaru. Onda je u martu bilo povećanje od pet odsto a sada će biti novo povećanje od pet odsto za mesec dana. Prosečna plata u prosveti je 105.590 dinara a republički prosek nešto veći od 106.000 dinara - rekao je on.Dodao je da će se gledati, u zavisnosti od ekonomskog potencijala i razvoja zemlje, od rasta bruto-domaćeg proizvoda da se plate u prosveti povećaju iznad prosečne republičke plate.

- Svako razrešenje bilo je bazirano na odgovarajućim izveštajima prosvetne inspekcije i zasnovano na vrlo jasnom uočenju nepravilnosti u obavljanju službe upravitelja škola - pojasnio je ministar. - Što se tiče direktora, 75 njih iz različitih razloga podnelo je ostavke u prethodnom periodu. To je takođe zanemariv procenat imajući u vidu zaista vrlo visok broj srednjih i osnovnih škola koje postoje. Dakle, negde oko dva do tri odsto njih je dalo ostavke, ostali su razrešeni.

Kako je rekao, zamenjeno je oko stotinak ljudi od 1.680 srednjih i osnovnih škola, što ne predstavlja nikakve represivne niti osvetničke mere.

Takođe, buru u javnosti podigli su i otkazi, odnosno to što mnogim nastavnicima koji rade na određeno nisu produženi ugovori. Ministar je pojasnio da se ti ugovori produžavaju ili ne u zavisnosti od načina na koji je neko obavljao posao za koji je dobio ugovor na određeno vreme, a drugo je potreba procesa rada.

- Ugovori će se produžavati onim nastavnicima koji žele da učestvuju u obrazovnom procesu i onima koji zasluže svojim radnim veštinama, zalaganjem, znanjem - poručio je ministar. - Ako neko neće da učestvuje u tom procesu, šta je razlog da mu obnovim ugovor? To što je bio na opozicionoj strani. Zbog političkih razloga se ne dobija radno angažovanje u obrazovanju. Možda se dobija u nekoj političkoj organizaciji. U prosvetnom sistemu Srbije ceni se samo rad, trud i zalaganje, i mi se zalažemo za punu primenu onoga što se zove meritokratski princip.