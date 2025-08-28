Od AI hype-a do trajnih veština: pametan prvi korak u IT

AI i ChatGPT su svuda oko nas - i to ne mora da bude uvek loše

ChatGPT danas piše mejlove, sređuje CV, sastavlja listu pitanja za intervju.

Planira putovanja, poredi tarife mobilnih operatera, pravi listu za kupovinu i predlaže recepte “od onoga što već imamo u frižideru”. Ali tu se ne zaustavlja – koristi se i za automatizaciju procesa, analizu podataka, pa čak i za pisanje celih knjiga ili razvoj složenih IT rešenja.

Drugim rečima, od svakodnevnih obaveza do složenih profesionalnih zadataka – uz nekoliko dobro postavljenih upita, dobijaš relevantan predlog, tačan odgovor ili konkretan rezultat, od asistenta koji ti je dostupan u svakom trenutku.

Da li će nam AI uzeti posao?

AI oduzima rutinske zadatke i ubrzava ponavljajuće poslove, što i nije tako loše.

Ali to ne znači da neće biti posla za nas.

Postepeno se menja fokus: sve je veća vrednost u poslovima koji traže razumevanje konteksta, prevođenje nejasnih zahteva u konkretne korake, procenu rizika, donošenje odluka i saradnju sa ljudima koji imaju različite prioritete. To iziskuje iskustvo, empatiju i odgovornost, a to se ne automatizuje lako.

Hoće li AI zameniti i programere?

I u IT-ju je slično: AI može da napiše deo koda, predloži strukturu funkcije ili generiše HTML komponentu. Može da automatizuje repetitivne zadatke, ubrza rad i predloži gotove šablone.

Ali ne odlučuje kako će sistemi međusobno komunicirati, šta je dovoljno bezbedno, kako će se testirati i isporučiti korisnicima. Ne bira koje kompromise treba praviti kada projekat promeni smer. Ne rešava incident u produkciji.

To i dalje radi čovek.

Zato oni poslovi koji su repetitivni ili rutinski mogu vremenom nestati. Ali inženjerski posao, posao razumevanja, analize, prilagođavanja i donošenja odluka – ostaje.

AI je alat - moćan, brz i sve bolji, ali i dalje samo alat. U rukama iskusnog developera, donosi prednost.

Šta se stvarno isplati znati za stabilan posao u IT-ju danas

Ne moraš da znaš sve. Ali ono što znaš treba da bude primenljivo, traženo i korisno i danas i sutra.

Veštine koje otvaraju vrata su one koje ti omogućavaju da razumeš kako stvari funkcionišu, da rešavaš konkretne probleme i doprinosiš timu. Ako razmišljaš o tome da zakoračiš u IT ili želiš da ojačaš postojeće znanje, evo kurseva koji ti mogu dati dobar i stabilan temelj:

Mašine mogu da pomognu, ali neko i dalje mora da zna šta tačno da traži.

To neko možeš biti ti.