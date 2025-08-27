JUTARNJE GUŽVE: Evo kakvo je stanje na ulicama Beograda od jutros (FOTO)
SVE ulice u Beogradu ovog jutra su prohodne, a saobraćaj je pojačan samo na nekim glavnim saobraćajnicama.
Veći broj vozila je na Gazeli i kod Autokomadne. Saobraćaj se usporeno odvija i prilaizma centru grada.
Gradski prevoz funkcioniše po redovnom režimu.
Stanje na putevima
Automobili na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje, čekaju oko tri sata, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na Batrovcima kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko šest sati, dok na prelazu Šid čekaju dva sata, a na Sremskoj Rači oko sat.
Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama, saopštio je AMSS.
(Kurir)
