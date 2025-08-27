Društvo

JUTARNJE GUŽVE: Evo kakvo je stanje na ulicama Beograda od jutros (FOTO)

Dimitrije Krsmanović

27. 08. 2025. u 09:23

SVE ulice u Beogradu ovog jutra su prohodne, a saobraćaj je pojačan samo na nekim glavnim saobraćajnicama.

ЈУТАРЊЕ ГУЖВЕ: Ево какво је стање на улицама Београда од јутрос (ФОТО)

Foto: Printskrin

Veći broj vozila je na Gazeli i kod Autokomadne. Saobraćaj se usporeno odvija i prilaizma centru grada.

Gradski prevoz funkcioniše po redovnom režimu.

Foto: Printskrin

 

Stanje na putevima

Automobili na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje, čekaju oko tri sata, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na Batrovcima kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko šest sati, dok na prelazu Šid čekaju dva sata, a na Sremskoj Rači oko sat.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama, saopštio je AMSS.

(Kurir)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu