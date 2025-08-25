OSVOJILI PET MEDALJA: Veliki uspeh naših đaka na olimpijadi astronomije i astrofizike u Indiji

SRPSKI đaci ponovo su zablistali na svetskoj sceni i osvojili pet medalja na Olimpijadi iz astronomije i astrofizike u Indiji, a u konkurenciji za najbolji poster koji je bio inspirisan Milankovićevom reformom kalendara pripalo im je treće mesto. Uspeh je još veći, ako se ima u vidu da od 2016. godine naši učenici nisu osvajali nagrade, a ovog puta se svaki član tima se vratio sa odličjem.

Foto: Društvo astronoma Srbije

Vicešampioni sveta iz astronomije i astrofizike su Mihailo Radovanović i Pavle Ignjatović iz Matematičke gimanzije, dok su branzu osvojili Neda Živanović, Gimnazija "Svetozar Marković" u Nišu, Jovan Kulezić Matematička gimnazija i Dušan Lazić iz Gimnazije u Kraljevu. Rukovodioci tima bili su - dr Milan Stojanović (Astronomska opservatorija), dr Stanislav Milošević (Katedra za astronomiju - Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu)

- Olimpijada je najznačajnije takmičenje iz astronomije i astrofizike. Obzirom na izetno jaku konkurenciju sa više od 300 takmičara, ovo je veliki uspeh - kaže za "Novosti" Pavle Ignjatović, koji je osvojio srebrnu medalju. - Takimičarski deo je trajao četiri dana, imao je teorijski i praktični deo koji se sastojao iz više delova - obrada astronomskih podataka, test znanja u planetarijumu, posmatranje na teleskopu i rad na karti neba. Bilo je naporno, ali smo imali dve ekskurzije između dva takmičaraska dana, pa smo imali mogućnost da malo predahnemo.

Foto: Društvo astronoma Srbije Tekst potpisa

Naš sagovornik navodi da su u astronomiji i astrofizici najbolji đaci iz Irana, Indije, SAD, Ruminije i Slovenije, te su im oni i bili najveći konkurenti. Pripreme za olimpijadu su trajale godinu dana. Za organizaciju je zaslužno Drusštvo astronoma Srbije, uz finansijsku pdoršku Ministarstva prosvete. Za teorijski deo takmičenja kao i obradu astronomskih podataka, učenici su imali pripreme na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu.

- Republičko takmičenje iz astronomije, odakle se selektuje pet najboljih učenika da predstavljaju Srbiju na Međunarodnoj olimpijadi je održano u Istraživačkoj stanici "Petnica" i njima dugujemo veliku zahvalnost za izuzetnu podršku tokom takmičenja kako bi sve prošlo u najboljem redu - kažu u Društvu astronoma Srbije. Za test znanja u Planetarijumu su se spremali u Palati Nauke, gde je u njihovom planetarijumu održano 15 sati priprema. Za pripremu učenika za rad na teleskopu i karti neba veliku zahvalnost dugujemo našem kolegi Branku Simonoviću.

Takmičenje iz astronomije u Srbiji, počevši od opštinskog do repbličkog nivoa, odlaska pet najboljih učenika na olimpijadu ne bi bilo moguće bez celog tima ljudi iz Društva astronoma Srbije, njihovog entuzijazma i željom da prenesu svoje znanje mlađim generacijama. Tim koji je sa đacima neumorno radio tokom cele godine čine - dr Milan Stojanović, rukovodilac tima, Damnjan Milić, dr Ivan Milić, dr Milica Anđelić, dr Stanislav Milošević, dr Marina Pavlović i dr Slobodan Ninković.