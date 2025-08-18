U PETAK NAGLO ZAHLAĐENJE: Ristić otkriva kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu

METEOROLOG Ivan Ristić izjavio je danas da se u četvrtak očekuje temperatura koja će preći 35 stepeni, a da u petak stiže zahlađenje.

Foto: N. Skenderija/Jutjub/Novo jutro

Prema njegovim rečima, temperatura za vikend će se kretati između 22 i 27 stepeni, dodajući da će iste temperatura biti i u pojedinim danima u oktobru.

- Sledeće nedelje polako će temperatura ponovo da raste, tako da će krajem avgusta, početkom septembra opet biti 30 do 35 stepeni. Opet idemo na neke tropske temperature, ne više od 35 stepeni za sada, ali biće baš toplo, tako da, ko hoće u septembru da ide na odmor, ili na planine, može da ode, mislim da će prvih 10 do 15 dana septembra biti korektni. Trebalo bi da bude dosta lepih dana - rekao je Ristić.