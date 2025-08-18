U PETAK NAGLO ZAHLAĐENJE: Ristić otkriva kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu
METEOROLOG Ivan Ristić izjavio je danas da se u četvrtak očekuje temperatura koja će preći 35 stepeni, a da u petak stiže zahlađenje.
Prema njegovim rečima, temperatura za vikend će se kretati između 22 i 27 stepeni, dodajući da će iste temperatura biti i u pojedinim danima u oktobru.
- Sledeće nedelje polako će temperatura ponovo da raste, tako da će krajem avgusta, početkom septembra opet biti 30 do 35 stepeni. Opet idemo na neke tropske temperature, ne više od 35 stepeni za sada, ali biće baš toplo, tako da, ko hoće u septembru da ide na odmor, ili na planine, može da ode, mislim da će prvih 10 do 15 dana septembra biti korektni. Trebalo bi da bude dosta lepih dana - rekao je Ristić.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)