Društvo

U PETAK NAGLO ZAHLAĐENJE: Ristić otkriva kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu

Танјуг

18. 08. 2025. u 19:28

METEOROLOG Ivan Ristić izjavio je danas da se u četvrtak očekuje temperatura koja će preći 35 stepeni, a da u petak stiže zahlađenje.

У ПЕТАК НАГЛО ЗАХЛАЂЕЊЕ: Ристић открива какво нас време очекује у наредном периоду

Foto: N. Skenderija/Jutjub/Novo jutro

Prema njegovim rečima, temperatura za vikend će se kretati između 22 i 27 stepeni, dodajući da će iste temperatura biti i u pojedinim danima u oktobru.

- Sledeće nedelje polako će temperatura ponovo da raste, tako da će krajem avgusta, početkom septembra opet biti 30 do 35 stepeni. Opet idemo na neke tropske temperature, ne više od 35 stepeni za sada, ali biće baš toplo, tako da, ko hoće u septembru da ide na odmor, ili na planine, može da ode, mislim da će prvih 10 do 15 dana septembra biti korektni. Trebalo bi da bude dosta lepih dana - rekao je Ristić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 51

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...