SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Do kraja dana promenljivo oblačno, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti.
Vetar slab i umeren, u Banatu i na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni, uveče u slabljenju.
VREME NAREDNIH DANA
Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dužim ujutro i pre podne, a na istoku i jugoistoku Srbije, uz nešto više oblačnosti, još ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Vetar slab do umeren, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 18 °S, a najviša od 27 do 30 °S.
U sredu i četvrtak iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u četvrtak na severu malo i umereno oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom na krajnjem severu zemlje. Biće i toplije, naročito u četvrtak, kada se na jugoistoku Srbije lokalno očekuje do 36 °C.
U petak prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.
Od subote promenljivo oblačno i svežije, a kiša se kao retka pojava očekuje samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. - stoji na sajtu RHMZ.
