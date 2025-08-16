ASFALT SE TOPI! RHMZ je upravo objavio temperature: Posebno upozorenje za ovaj grad - na udaru je ekstremnog vremena
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je danas niz upozorenja na visoke temperature u celoj zemlji.
Sada su objavili trenutne temperature u 13 sati po gradovima i pojedini su blizu 40. podeoka.
Kako se može videti na sajtu RHMZ, najviša temperatura trenutno je u Somboru gde je izmereno paklenih 37 stepeni.
U Novom Sadu, Ćupriji, Leskovcu i Velikom Gradišu je stepen niže - 36 stepeni.
U većini gradova je oko 35 stepeni koliko je izmereno i u Beogradu, dok je trenutno najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno 22 stepena.
Zbog veoma toplog vremena RHMZ je izdao i posebno upozorenje za područje Beograda.
- Danas veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 36 stepeni - najavili su.
UPOZORENjE I ZBOG POGODNIH USLOVA ZA POŽARE NA OTVORENOM
Osim što će biti veoma toplo i sparno, danas će i meteorološki uslovi biti pogodni za iniciranje požara na otvorenom prostoru. Zbog dugotrajnog sušnog perioda, potpuno isušenog tla, odsustva padavina i jakog sunca, širom zemlje postoji visoka opasnost od širenja požara.
- Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama - navode iz RHMZ.
Građani se pozivaju na oprez i izbegavanje paljenja vatre na otvorenom, posebno u šumskim i poljoprivrednim područjima.
(Blic.rs)
