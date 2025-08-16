SVE KRVNE GRUPE NA MINIMUNU: Oglasio se Iz Institut za transfuziju nakon apela da građani daju krv

MIRJANA Kneževć iz Instituta za transfuziju krvi izjavila je danas da što se tiče situacije, rezerve krvi jesu smanjene i skoro sve krvne grupe su na minimumu, osim jedne koja je stabilna duži vremenski period, a to je AB pozitivna krvna grupa.

FOTO: Arhiva novosti i Ministarstvo zdravlja

"Ostale su na minimumu. Mi jesmo pozvali naše građane već dva puta tokom leta da daju krv i prošle negde kad smo uputili apel, jeste se malo povećao broj onih koji žele da daju krv, ali i dalje su određene krvne grupe smanjene. Posebno bih istakla nultu krvnu grupu, i pozitivnu i negativnu, ali i B negativnu", rekla je Knežević za Tanjug.

Ona je objasnila i proceduru na koji način se daje krv.

"Prvo se popunjava jedan upitnik gde se odgovara na niz pitanja o zdravstvenom stanju i ponašanju, nakon toga se prelazi na proveru hemoglobina tako što se uzme nekoliko kapljica krvi iz prsta. Ukoliko je to u redu, onda se prelazi na lekarski pregled, doktor sa vama porazgovara pre svega o vašem opštem stanju, izmeri vam pritisak, posluša srce, pluća i tek ukoliko utvrdi da davanje krvi pre svega neće ugroziti vas, a ni osobu koja će primiti tu krv, prelazite na davanje krvi. Samo davanje traje sedam do osam minuta", rekla je ona.

Dodala je da je nakon toga potrebno da se davalac odmori, pojede i popije nešto i onda može da se vrati redovnim aktivnostima, osim nekih težih fizičkih aktivnosti, koje se preporučuje da toga dana nema.

Muškarci u odnosu na žene, kako kaže Knežević, mogu češće dati krv, to jest, muškarci mogu dati krv na 12 nedelja odnosno tri meseca, a žene na 16 nedelja, odnosno četiri meseca.

Pored Instituta za transfuziju krvi Srbije, koji se nalazi u Ulici Svetog Save 39, gde mogu građani danas do 15 sati dati krv, to mogu da urade i na terenu- u transfuziološkom autobusu do 14 sati na Vidikovcu kod crkve i od 11 do 15 sati na Novom Beogradu kod "Immo outlet centra".



(Tanjug)