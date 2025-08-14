Društvo

POGLEDAJTE SNIMAK AKCIJE: Bukti požar u delu Srbije - Angažovana dva helikoptera (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 19:45

NA GAŠENjU požara koji je zahvatio područje sela Sibnica i Rekovac zapadno od Jagodine, angažovana su dva helikoptera MUP-a Srbije - Super Puma i H145.

ПОГЛЕДАЈТЕ СНИМАК АКЦИЈЕ: Букти пожар у делу Србије - Ангажована два хеликоптера (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Instagram/mupsrbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), objavilo je video snimak na svom Instagram profilu, na kome se jasno vidi gusti dim koji posade uspešno gase.

Do 17 časova izbacile su 32 tone vode, neumorno gaseći vatru i štiteći ljude, imovinu i prirodu.

Pogledajte snimak akcije:

