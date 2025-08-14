Društvo

TRESLO SE TLO RANO JUTROS: Zemljotres pogodio ovaj grad u Srbiji

В. Н.

14. 08. 2025. u 10:21

ZEMLjOTRES jačine 2.1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je rano jutros Ivanjicu, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Foto: Novosti

Potres je registrovan u 6.48 časova, a na dubini od 5 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u oblastima oko epicentra.

