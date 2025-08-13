PUNE 22 GODINE BEZ PRAVDE: Na današnji dan u Goraždevcu zverski su ubijena dva srpska dečaka, četvoro dece ranjeno

DVADESET i dve godine bez istine. Bez pravde. Bez Panta i Ivana. Bez slobode.

Žrtve Ivan Jovović i Panto Dakić, Foto Privatna arhiva

Ovako i ove godine žitelji Goraždevca, male srpske enklave kod Peći, dočekuju godišnjicu ubistva srpske dece na reci Bistrici. Tog 13. avgusta 2003. dok se stotinak mladih kupalo u reci pokraj sela, hicima iz automatskog oružja svirepo su ubijeni dvanaestogodišnji Pantelija Panta Dakić i Ivan Jovović (19), dok su teško ranjeni Marko Bogićević (12), Dragana Srbljak (13), Bogdan Bukumirić (14) i Đorđe Ugrenović (20).

Parastosom i obilaskom Pantovog i Ivanovog groba i danas će roditelji, rođaci, prijatelji i komšije opomenuti na njihove nedužne žrtve i prekinutu mladost, i podsetiti na dan koji je promenio život meštanima ovog stradalničkog metohijskog mesta.

- Uoči svake godišnjice osećam se užasno. Dvadeset i dve godine su prošle, a zlikovci nisu privedeni pravdi. Nije to 22 dana, nego 22 godine. I što je još gore, navodno usled nedostatka dokaza, istraga je obustavljena 2010. - opominje Bogdan Bukumirić (36) koji je od rafalne paljbe iz žbunja zadobio sedam prostrelnih rana dok ga je osmi metak okrznuo.

Bogdan Bukumirić, Foto Privatna arhiva

Dok se pita kakva je bila pamet i kakva je duša onog ko je sasuo rafale na decu, Bogdan se priseća da su ga dva metka pogodila iznad grudnog koša, tri ispod, sa leve strane, a po jedan u glavu i stomak...

- Zapravo jedan metak mi je prošao kroz slezinu koju su mi operisali u južnom delu Mitrovice u bolnici Kfora, dok sam četiri operacije: dve glave i dve stomaka imao na VMA - priča nam ovaj mladi čovek.

U razgovoru za "Novosti" Bogdan ističe da je preživeo zahvaljujući nadljudskim naporima lekara VMA u Beogradu. Kaže nam i da je njegov transport sa Kosmeta do Beograda trajao jedanaest sati jer Kfor nije dozvolio prelet helikoptera preko administrativne linije.

Posle nedelju dana probudio se iz kome, a iz kreveta na svoje noge ustao posle četiri meseca.

- Dok sam živ tražiću pravdu. Kažu nema dokaza, a mi koji smo tada ranjeni, ali i nastradali Ivan i Panto i naše porodice, dokaz smo da je zločin počinjen - priča Bogdan.

Za žitelje Goraždevca ovaj zločin je još živa rana. Navikli na život u strahu, kao najveće srpsko selo u opštini Peć bili su, kažu, i ostali trn u oku Albancima. Ali ne samo živi Srbi, nego i mrtvi. Albanci su u više navrata skrnavili i pucali na spomenik srpskim žrtvama postavljen u centru sela. Na njemu su imena 12 meštana poginulih od NATO bombi, ali i dečaka ubijenih na Bistrici.

opomena Spomenik ubijenima na Bistrici i tokom agresije NATO, Foto D. Zečević

Spomenik obnovljen sredstvima Kancelarije za KiM, meštane podseća na nevino stradale, a predstavnike međunarodne zajednice koji često dolaze u selo, uglavnom da "izvide situaciju", trebalo bi da opominje da nisu ispunili mandat i zaštitili Srbe. A, tadašnji šef Unmika Hari Holkeri obećao je da će "revrnuti svaki kamen da nađe ubice dece", a ova misija je ponudila milion evra za informacije o počiniocima. Iako je čitava međunarodna zajednica osudila zločin, Unmik i tzv. kosovska policija saslušale su više od 70 svedoka i pretresle oko stotinu albanskih kuća, istraga je ostala bez rezultata. Ni Euleks se nije potrudio da obnovi istragu, kao ni tzv. kosovske vlasti iako je na decu koja su spas od vrućine potražila na reci. Prema istrazi Unmika ispaljeno 87 metaka iz "kalašnjikova".

- Uvek su nas napadali kukavički, mučki a niko od stranaca se nije potrudio da nas zaštiti - pričaju meštani Goraždevca koji se ne usuđuju da za medije govore pod punim imenom i prezimenom.

- Jer, na KiM, Srbi se terete i za svaku izgovorenu reč, čak i kada samo govore istinu i očekuju pravdu.

bol Svakog 13. avgusta porodice se okupljaju na mestu tragedije, sveštenik služi parastos, Foto D. Zečević

Radost albanskog osoblja

- Tog dana na reci su mi bili i drugi, mlađi sin i kćerka. Teško ranjenog Pantu prvo smo odvezli do baze Kfora nadomak sela u nadi da će ga oni spasiti ali su nas tamo odbili uz orbazloženje da nemaju lekara, zbog čega smo bili prinuđeni da odemo u pećku bolnici kod albanskih doktora gde je moj dečak ubrzo preminuo - ispričao je Milisav Dakić, Pantelijin otac i naveo da se albansko osoblje u bolnici u Peći radovalo zbog dolaska teško ranjenog srpskog dečaka.