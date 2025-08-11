NAJVEĆE INTERESOVANJE ZA OVE STUDIJSKE PROGRAME Univerzitet u Beogradu: U prvom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

UNIVERZITET u Beogradu saopštio je da su posle održanog prvog upisnog roka upisana 10.984 studenta (7.592 na budžet i 3.392 samofinansirajuća) i da je za drugi upisni rok preostalo ukupno 4.325 mesta (2.210 na budžetu i 2.115 samofinansirajućih).

Kako je navedeno, najveće interesovanje je vladalo za studijske programe iz IT sektora, medicinskih nauka i za arhitekturu, a kao i prethodnih godina najtraženiji indeks je bio za Psihologiju na Filozofskom fakultetu (461 kandidat za 116 mesta - 3,98 kandidata na jedno mesto).

U školskoj 2025/26.godini planirano je da se na 106 studijskih programa upiše 15.248 studenta (9.745 na budžet i 5.503 samofinansirajuća) na osnovne i integrisane akademske studije i na dva studijska programa osnovnih strukovnih studija 50 studenata (samofinansirajućih). Po programu afirmativnih mera (studenti sa posebnim potrebama i romske nacionalnosti) upisana su 72 studenta.

Na 17 studijskih programa su popunjena sva mesta u prvom upisnom roku, dok su na 15 studijskih programa popunjena budžetska mesta i preostalo je mesta samo na samofinansiranju za drugi upisni rok. Na tri studijska programa nema upisanih studenata posle prvog upisnog roka.

Sa posebnom pažnjom smo pratili upis na nastavničke studijske programe, imajući u vidu evidentan pad interesovanja poslednjih godina za upis na ove studijske programe i Platformu za poboljšanje položaja nastavničkih fakulteta koju je usvojio Senat Univerziteta u martu 2023.godine, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je alarmantna situacija za nastavnike fizike (jedan upisani), hemije (šest upisanih) i geografije (devet upisanih).

Podseća se da je prošle godine u prvom upisnom roku upisano 11.522 studenta (7730 budžet i 3792 samofinansiranje).

Drugi upisni rok od 1. septembra

Drugi upisni rok koji počinje prijavljivanjem kandidata od 1. septembra. Studijski programi koji su popunili sva mesta u prvom upisnom roku su Arhitektonski fakultet, FON Informacioni sistemi i tehnologije i Menadžment i organizacija, Elektrotehnički fakultet Elektrotehnika i računarstvo, Šumarski fakultet Pejzažna arhitektura, Ekonomski fakultet Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika, Fakultet političkih nauka Međunarodne studije, Filozofski fakultet Psihologija, Pedagogija i Andragogija, FASPER Logopedija, Medicinski fakultet Medicina, Stomatološki fakultet Integrisane studije stomatologije, Stomatološki fakultet Zubni tehničar protetičar, Farmaceutski fakultet Farmacija - medicinska biohemija i Biološki fakultet Molekularna biologija i fiziologija.

Studijski programi koji su popunili budžetska mesta u prvom upisnom roku su Elektrotehnički fakultet Softversko inženjerstvo, Građevinski fakultet Građevinarstvo, Mašinski fakultet Informacione tehnologije u mašinstvu i Mašinsko inženjerstvo, Pravni fakultet Pravo, Fakultet političkih nauka Politikologija, Fakultet političkih nauka Novinarstvo, Fakultet bezbednosti Studije nauka bezbednosti, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača Obrazovanje učitelja, FASPER Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u razvoju i Defektologija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Fizičko vaspitanje i sport, Fakultet veterinarske medicine Veterinarska medicina, Farmaceutski fakultet Farmacija i Geografski fakultet Turizmologija.

