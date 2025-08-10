SRPSKI ĐACI BLISTALI U PEKINGU: Naš tim osvojio dve bronze na Olimpijadi veštačke inteligencije

SRPSKI nacionalni tim osvojio je dve bronzane medalje i dve pohvale upojedinačnoj konkurenciji na Drugoj međunarodnoj olimpijadi iz veštačkeinteligencije (IOAI 2025), održanoj od 2. do 9. avgusta u Pekingu, a uekipnom plasmanu zauzeo je osmo mesto. Na takmičenju su učestvovala 293 srednjoškolca iz 58 zemalja.

Bronzane medalje pripale su Aleksi Boliću, učeniku Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada i Filipu Kilibardi, učeniku Matematičke gimnazije u Beogradu. Pohvale su osvojili Andrej Tetkić, učenik Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin", i Veljko Galović, učenik Gimnazije "Veljko Petrović" iz Sombora. Mentori tima bili su Vladimir Milovanović i Ivan Radivojević sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Radivojević je bio i vođa reprezentacije u Kini. U ekipnom plasmanu, Srbija je zauzela osmo mesto od ukupno 78 timova srednjoškolaca, što predstavlja zapažen rezultat u izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji.

Takmičenje je okupilo učesnike iz zemalja sa razvijenim programima obrazovanja u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), kao i iz država koje ulažu značajna sredstva u razvoj veštačke inteligencije i podsticanje mladih talenata. Takmičari su se nadmetali u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, pri čemu je ukupni plasman zemalja određivan i na osnovu timskih rezultata.

- Takmičenje se sastoji iz dva dela. Naši reprezentativci su prvo prošli kroz individualan deo takmičenja, a zatim su imali timski deo koji je i praktični. Ovakav koncept im nije bio stran, jer su i ranije postizali zapažane rezultate na takmičenjima iz oblasti informatike - istakao je dr Milovanović.

Učenici su rešavali zadatke iz oblasti mašinskog učenja, uz mogućnost da koriste napredne programe veštačke inteligencije koji u realnom vremenu razumeju i obrađuju jezik, kako bi brže došli do rešenja. Timski deo, pod nazivom "Fabrika budućnosti", podrazumevao je da srednjoškolci zajedno osmisle rešenje uz pomoć veštačke inteligencije, a zatim ga odmah testiraju na pravim robotima, prelazeći direktno sa rada na računaru na proveru u praksi.

U pojedinačnoj konkurenciji dodeljene su zlatne, srebrne i bronzane medalje, kao i pohvale takmičarima čiji su rezultati bili među najboljima, iako nisu dostigli prag za osvajanje medalje. Pored Srbije, zapažene rezultate ostvarile su ekipe iz Poljske, Singapura, Vijetnama, Rusije, Rumunije i Kazahstana.

U PEKINGU se veštačka inteligencija sve više integriše u obrazovanje - trenutno je prisutna u 65 odsto osnovnih i srednjih škola, a od ove jeseni svi učenici imaće obavezne kurseve iz VI. U nižim razredima srednjih škola VI alati se koriste za asistirano učenje, dok se u starijim razredima razvija sveobuhvatna primena radi podsticanja naučnog duha.

Poljski takmičar Kšištof Roek zauzeo je prvo mesto u pojedinačnoj konkurenciji. Singapur je imao dva predstavnika u samom vrhu - Kiran Čai Kai Ren i Vang Đijaju osvojili su zlatne medalje. Vijetnam je bio među četiri najuspešnije zemlje, sa tri zlatne, jednom srebrnom, tri bronzane medalje i jednom pohvalom, dok je njihov tim zauzeo četvrto mesto.

Ove godine na olimpijadi su, pored standardnih zadataka, uvedeni i izazovi koji objedinjuju elemente više oblasti veštačke inteligencije. Takav pristup od takmičara zahteva ne samo visoko tehničko znanje, već i sposobnost brzog prelaska iz jedne oblasti u drugu, povezujući teorijska znanja sa praktičnom primenom. Učesnici su imali priliku da prisustvuju predavanjima stručnjaka iz oblasti veštačke inteligencije, kao i da učestvuju u diskusijama o budućem razvoju ove tehnologije i njenom uticaju na društvo.

Planirano je da se sledeće godine olimpijada održi u Abu Dabiju. Organizatori naglašavaju da je cilj takmičenja podsticanje interesovanja mladih za veštačku inteligenciju, razvoj kreativnog razmišljanja i omogućavanje da se teorijsko znanje stečeno u školi primeni u praksi.