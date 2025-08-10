Društvo

SRBIJA U CRVENOM ČEKA NAS PAKLENI DAN, EVO KADA STIŽE OSVEŽENJE: Vremenska prognoza za nedelju, 10. avgust

Predrag Stojković

10. 08. 2025. u 01:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Shutterstock

VREME U SRBIJI

Sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren vetar promenljivog pravca.

Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni Celzijusa.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu sunčano i veoma toplo, uz vetar promenljivog pravca.

Temperatura u intervalu od 19 do 38 stepeni Celzijusa.

Foto printskrin RHMZ

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

Samo u ponedeljak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature će biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena.

Lokalno temperatura će biti i blizu 40 stepeni Celzijusa.

11.08.2025. Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 31 na severozapadu do       39°stepeni na jugu i jugoistoku. Upozorenje: Tmax ≥ 38°C, verovatnoća 95%.

12.08.2025. Utorak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od od 31  na severozapadu do 37 stepeni na jugu i jugoistoku. Upozorenje: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 95%.

13.08.2025. Sreda: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 34 do 38 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 38°C, verovatnoća 70%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 14.08.2025. do 18.08.2025.)
Pretežno sunčano i veoma toplo.

(sputnikportal.rs/RTS)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

