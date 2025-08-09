SLAVIMO SVECA KOJI SE SMATRA ZAŠTITNIKOM MEDICINE: Obavezno danas izgovorite ovu molitvu

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju praznik Svetog velikomučenika Pantelejmona, u našem narodu poznatog i kao Sveti Pantelija.

Foto: Profimedia, Vikipedija

On je rodom iz Nikomidije (današnji grad Izmit u Turskoj), od oca bogatog neznabošca Evstorgija i majke hrišćanke Evule. Ime koje je dobio po rođenju bilo je Panteleon, što se prevodi kao "lav u svemu". Kasnije mu je ime promenjeno u Pantelejmon, koje ima suprotno značenje.

Kao mladić, prvo je učio gramatičku školu, u kojoj su se izučavale svetovne nauke. Onda je učio lekarske nauke od tada poznatog lekara, Efrosina. Postao je njegov pomoćnik i svuda ga je pratio. Starac, progonjeni hrišćanin Ermolaj preveo ga je u hrišćanstvo. Postao je Pantelejmon veliki Hrišćanin, koji se trudio da pomogne ljudima, pre svega svojim lekarskim umećem.

Jednog slepog čoveka, kojeg su do tada lekari neuspešno lečili, on je izlečio imenom Hristovim. Kada su drugi lekari čuli za to tužili su ga caru Maksimijanu, pred kim se on izjasnio da je hrišćanin i tu naočigled svih, na isti način kao i slepca, izlečio jednog oduzetog čoveka. Car Maksimilijan sveca stavi na muke, ali mu se Gospod javljao nekoliko puta i isceljivao ga. Na kraju, na gubilištu, on kleknu da se pomoli. Dželat ga udari mačem po vratu, a mač se polomi. I nije ga mogao poseći dok nije završio molitvu i potom sam rekao da ga poseku. Prema izvorima postradao je 304. godine.

Foto: Printskrin/ Jutjub/ Regionalna televizija

Sveti Pantelejmon – Pantelija se smatra zaštitnikom medicine i farmacije. Slavi se 27. jula po starom, odnosno 9. avgusta po novom kalendaru.

Među Srbima je izuzetno poštovan, a jedan broj porodica danas slavi krsnu slavu.

Molitva

"Izabrani stradalče Hristov i lekaru blagodatni, ti zabadava daješ iscelenje bolnima, i mi pesmama slavimo tebe, zaštitnika našeg. A ti, pošto imaš slobodu pred Gospodom, oslobodi od svih opasnosti i bolesti nas koji ti s ljubavlju kličemo:

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!"