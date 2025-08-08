STRAHINJINO ZNANJE POLITIKA NIKAKO NE SME DA POBEDI: Ostao bez stipendije u SAD zbog nove Trampove strategije prema strancima

SRPSKA akademija nauka i umetnosti je Strahinju Trivkovića proglasila najboljim srednjoškolcem u Srbiji u prošloj godini sa osvojenih 15 međunarodnih nagrada samo u 2024, što nikome do sada nije pošlo za rukom. Dobitnik je Svetosavske nagrade i đak je generacije Treće beogradske gimnazije.

Foto: I. Marinković

Osvojio je više od 160 nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Uprkos brilijatnim uspesima nastavak njegovog školovanja na prestižnoj Poslovnoj školi "Audesnija" u Nantu, doveden je u pitanje. Za tri godine studija, smeštaja, knjiga i ostalih troškova potrebno je 62.000 evra!

Za početak, Strahinji je potrebno da obezbedi novac za prvu godinu studija u iznosu nešto većem od 20.000 evra. On je spreman da baš na toj prvoj godini studija uloži 200 odsto sebe, kako bi uspeo da dobije stipendiju od fakulteta za ostale godine. U saradnji sa ljudima koji se bave podrškom mladim talentima pokrenute su dve kampanje. Jedna je međunarodna i već je počela na platformi "gofund", druga je planirana za Srbiju s početkom od 1. septembra.

Iako je primljen na nekoliko američkih univerziteta na istočnoj obali uz punu stipedniju, put u SAD morao je da odloži. Trampova administracija je stopirala federalna izdvajanja univerzitetima koja su oni, između ostalog, koristili za finansiranje troškova školovanja studenata iz inostranstva. A upisnu "trku" je počeo godinu dana pre upisa. Uspešno položio testove iz matematike i i engleskog. Esej koji je napisao ocenjen je najboljim ocenama, a njegovim uspesima na takmičenjima bili su fascinirani i američki profesori. Poseban plus bilo mu je i više od 700 časova voloneterskog rada. Ipak, politika je ovog puta pobedila znanje.

SJAJAN DIPLOMATA I SPORTISTA NA takmičenju u dilomatiji među 4.000 srednjoškolacva, iz celog sveta Strahinja je nedavno u Njujorku dobio nagradu za najboljeg pojedinca za diplomatiju UN.Za najboljeg diplomatu proglašen je i u Maleziji, i to kao najmlađi učesnik među 60 delegata od kojih su većina bili profesionalci.Kao polaznik Regionalnog Centra za talente "Nikola Tesla", bio je najbolji na svetu iz geografije, na Stemko naučnoj olimpijadi osvojio je zlato iz biologije, srebro iz matematike, hemije i fizike. Drugi je na svetu u javnom nastupu na engleskom jeziku. Napisao je više naučno-istraživačkih radova na engleskom. Uspešan je i u sportu. Nosilac je i crnog pojasa u realnom aikidu, aktivno se bavi košarkom i trči maraton. Predan je volontarizmu, aktivizmu i unapređenju zajednice, pa je deo brojnih organizacija, među kojima su i UN, UNESKO, UNICEF, Crvei krts, Evropski parlament mladih Srbije

- Nova obrazovna politika američke administarcije uticala je da fakulteti, od najprestižnijih pa ka niže rangiranima, primaju mnogo manje stranih studenata, a fiinansijske pomoći koje su vitalne za naš odlazak tamo u mnogim slučajevima prekinute - navodi Strahinja. - Dobio sam maksimalnu stipendiju od fakulteta, ali država je zaledila tu pomoć tako da fakulteti nisu mogli sami. Radi se o ogromnim iznosima koje moja porodica nije u mogućnosti da plaća. Pri tom uvek postoji stepen rizika da strane studente deportuju u zemlju iz koje su došli.

Pored Amerike, u "igri" su bili Italija, Francuska, Španija i Slovenija. Izabrao je Poslovnu školu u Nantu, koja je članica mreže "Grande ekol" i svrstana je u jedan odsto najboljih poslovnih škola u svetu. Pošto je računao da će školovanje nastaviti u Americi, kasnije je aplicirao za evropske univerziteta, pa samim tim nije mogao da konkuriše za puni iznos stipendije. Školarina mu jeste smanjena, ali nedovoljno da bi njegova porodica sa skromnim primanjima, mogla da pokrije troškove za prvu godinu studija.

- Izabrao sam Nant zbog prestiža, kvaliteta, posedovanja tri glavne svetske akreditacije - priča Strahinja. - Moj smer je vezan za ekonomiju, biznis, održivi razvoj i veštačku intelicegenciju. Sve me to maksimalno zanima, moći ću da dam sve od sebe i dobijem stipendiju po završetku prve godine. Moja porodica je obezbedila deo iznosa da bih mogao da krenem, ali nedostaje veći deo novca za finansiranje prve godine studija. Najvažnije je da se ova priča proširi, da je čuje što veći broj ljudi, onda je veća verovatnoća i a će biti onih koji su u prilici da pomognu.

Po završetku tri godine osnovnih studija u Francuskoj, Strahinja planira na mester u SAD. Krajnja "destinacija" mu je, ipak, Srbija.

- Želim da se bavim globalnim pitanjima, ali i da sve to što ostvarim slijem nazad u Srbiju - ističe Strahinja. - Hteo bih da ono što radim bude korisno za sve na planeti, ali definitivno fokus bi bio na Srbiju. Jer, to je mesto odakle ja potičem. Privrženost srpskom narodu, kulturi, istoriji je nešto što ja negujem, kao što je i moja porodica to činila generacijama. Kroz istoriju možemo da vidimo da su naši najveći naučnici, najbolje diplomate, vrhunski intelektualci odlazili u inostranstvo, uzimali najbolje odande, vrćali se da bi unapredili Srbiju.