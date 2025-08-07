NESTABILNO I PROMENLJIVO, PA ŽESTOKE VRUĆINE: Najnovija vremenska prognoza za Srbiju

U SRBIJI će danas biti sunčano sa najvišom temperaturom do 31 stepen.

Foto: Profimedia

Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od 13 do 20, a najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ/ Pixabay

U Beogradu ujutro pretežno oblačno i suvo, tokom prepodneva razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 29 stepeni.

Prema izgledima vremena za sedam dana, očekuje se pretežno sunčano i sve toplije.

Za vikend i početkom naredne sedmice maksimalne temperature u većini mesta biće od 35 do 37, a na jugu Srbije oko 38 stepeni.

