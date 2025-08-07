NESTABILNO I PROMENLJIVO, PA ŽESTOKE VRUĆINE: Najnovija vremenska prognoza za Srbiju
U SRBIJI će danas biti sunčano sa najvišom temperaturom do 31 stepen.
Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije.
Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od 13 do 20, a najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen.
U Beogradu ujutro pretežno oblačno i suvo, tokom prepodneva razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
Prema izgledima vremena za sedam dana, očekuje se pretežno sunčano i sve toplije.
Za vikend i početkom naredne sedmice maksimalne temperature u većini mesta biće od 35 do 37, a na jugu Srbije oko 38 stepeni.
BONUS VIDEO: MUNjE NAD BEOGRADOM
