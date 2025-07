OD VATRE BRANE KUĆE, USEVE, ČAK I GROBLJA: Sa spasiocima usred vatrene stihije koja je "gutala" sve pred sobom (VIDEO)

VATRENE stihije, a u protekla dva dana evidentirano ih je više od 600, buknule su usled visokih temperatura i ljudskog nemara. Stradalih, srećom, nije bilo, ali je povređeno šest osoba, među kojima i dvojica vatrogasaca-spasilaca.

PROFESIONALNO Helikopterska jedinica MUP Prokuplja, Žitorađa, Kragujevca..., Foto MUP

Vanredno stanje progralašeno je u Boru, Prokuplju, Kuršumliji, Žitorađi, dramatično je i na teritoriji uprave u Kragujevcu, gde je samo tokom jučerašnjeg dana evidentirano čak 148 požara. U svakoj policijskoj upravi u zemlji ima više desetina požara, potvrdio je MUP, a ministar Ivica Dačić kaže da su sve nadležne službe angažovane na gašenju i lokalizovanju vatre.

- Svi kapaciteti koje mi imamo su angažovani, a to su vatrogasci i spasioci, to su i obični policajci, to su helikopterske jedinice. Naravno, tražimo gde možemo pomoć od dobrovoljnih vatrogasnih društava, civilne zaštite, vojske i sve što može da pomogne - precizirao je ministar.

Posebnu bitku sa vatrom neprestano bije Helikopterska jedinica MUP Srbije. U akciji su non-stop, bez predaha. Kako je "Novostima" potvrdio komandant jedinice Nenad Nedić, letelice "super puma" i "kamov Ka-32" angažovane su u rejonu Prokuplja, posebno iznad sela Kožince, zatim iznad Žitorađe, Kragujevca... što se može videti i na ekskluzivnim fotografijama koje objavljujemo.

Ministar Dačić je juče pozvao građane da budu na oprezu, jer požari nisu samo posledica visokih temperatura, već njima doprinosi i ljudski faktor, odnosno paljenje vatre na otvorenom.

- Nemamo neograničene resurse, imamo opremu, ali, to je pokazatelj da moramo da jačamo te sektore u narednom periodu i da nabavljamo što bolju opremu za gašenje požara. Vrlo je važno da smo nabavili helikoptere, jer helikopteri mnogo pomažu, i gotovo svi helikopteri koji su na raspolaganju se koriste za gašenje požara - ngalasio je Dačić.

Građani Prokuplja, kako je istakao gradonačelnik Miroslav Antović su pozvani na pojačan oprez, odgovornost i saradnju sa nadležnim službama. Slično je i u Kuršumliji, a predsednik Opštine Vojimir Čarapić podseća da je opštinski štab za vanredne situacije uputio javni poziv svim privrednim subjektima, poljoprivrednicima, kao i drugim osobama koje poseduju cisterne da se, u skladu sa svojim mogućnostima, uključe u akcije gašenja požara i pružanja pomoći na terenu.

Zbog požara koji preti da ugrozi više stambenih objekata u selima Staro i Novo Momčilovo, vanredna situacija je proglašena i na delu teritorije opštine Žitorađa. Drama je i nadomak Merdara:

- Čitave noći sam bila ispred kuće. Nisam znala šta da radim, oko mene je sve gorelo...

Dežurstva 24 sata na deponijama ZBOG povećanog broja požara na deponijama, na sastanku predstavnika Sektora za vanredne situacije MUP i Ministarstva zaštite životne sredine predložene su urgentne mere radi smanjenja broja požara na deponijama komunalnog otpada, a koje predviđaju dvadesetčetvoročasovno dežurstvo na deponijama za zaposlene javno-komunalnih preduzeća. Inače, ove godine u Srbiji je evidentirano više od 1.000 požara na deponijama.

Pomoćni objekat, trava u dvorištu, molila sam Boga da vatra ne dođe do kućnog praga... -

Strah koji je pretprošle noći i tokom jučerašnjeg dana preživela devedesetogodišnja Stanica Pupmalović iz Male Kosanice nadomak Merdara, kaže da nije doživela nikada. Čak ni kao devojčica koja je zapamtila i Drugi svetski rat na ovom području. Usamljena kuća na brdu ipak je odolela vatrenoj stihiji, ali mnogobrojna domaćinstva na području Topličkog okruga nisu. Pored šuma, rastinja, pašnjaka, useva, gorele su i kuće i pomoćni objekti, a u selima kuršumlijske opštine čak i groblja.

- Igoreli usevi, pšenica, kukuruz... borimo se da vatra ne dođe do prvih kuća u selu - govore meštani kuršumlijskog sela Točana, gde je izgorelo nekoliko pomoćnih objekata, dok je na drugom kraju opštine idući ka Lukovskoj Banji vatra zahvatila nekoliko kuća u selu Dankoviće.

Tokom jučerašnjeg dana vatra je besnela u kuršumlijskim selima Mirnička Reka, Kosanička Rača, Spance....

- Imamo izgorelih domaćinstava, pomoćnih objekata, useva - govore meštani.

U međuvremenu je i štab za vanredne situacije Bora potvrdio da je 10 objekata potpuno izgorelo, a najveći požar aktivan je u Krivelju, u naselju Banjica, gde vatrena stihija gori na površini od oko 100 hektara. Vatra nadire i prema starom zlotskom putu, Brestovcu, Hajdučkoj česmi.

Gradonačelnik ovog grada Aleksandar Milikić uputio je apel građanima na maksimalnu odgovornost i oprez:

- Na terenu su sve raspoložive vatrogasne jedinice, uz pomoć radnih mašina kompanije "Ziđin", ekipa javnih preduzeća, kao i volontera. Bezbednost ljudi i imovine je prioritet. Situacija je ozbiljna.

Inače, vetar dodatno otežava gašenje, a zbog istovremenih požara širom Srbije, nema mogućnosti za pomoć iz drugih gradova.

Dramatično je i na Kosovu i Metohiji - više kuća srpskih povratnika u selima kod Istoka i zgrada ambulante u Gojbulji kod Vučitrna su izgorele. Usled jakog vetra, vatra se brzo širila u selima Osojane, Blagača i Suvi Lukavac kod Istoka. U Osojanu je izgorela i njiva sa nepožnjevenom pšenicom.

Macut: Zaštititi građane i dobra SVEDOCI smo klimatskih izazova koji ne poznaju granice, ali stručnim, odgovornim upravljanjem i solidarnošću možemo smanjiti rizike i sačuvati ono najvrednije živote naših građana i prirodna dobra Srbije. Rekao je ovo premijer Srbije prof. dr Đuro Macut u Republičkom geodetskom zavodu gde je sa rukovodstvom te institucije razgovarao o trenutnoj situaciji izazvanoj ekstremnim vremenskim uslovima. - Vlada Srbije nastaviće da ulaže u kapacitete službi za vanredne situacije i razvoj sistema ranog upozoravanja i prevencije - naglasio je premijer.

U saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i predsednikom Privremenog organa opštine Vučitrn Milanom Kostićem, kako je rekla direktorka Doma zdravlja Kosovska Mitrovica Miljana Nikolić, dogovoreno je da će se problem rešiti i objekat obnoviti urgentno, u najkraćem mogućem roku:

- Do tada, biće pronađen privremeni objekat u kojem će pacijenti moći da dobijaju osnovne ambulantne usluge, kako ni na koji način ne bi bili oštećeni.

Požari su izbili i na teritoriji opštine Lučani - u prethodna 24 sata na 12 lokacija.

Srećom, svi su ugašeni, izjavio je načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Lučani Zoran Vučićević. Naveo je da je požara bilo u naseljima Dljin, Puhovo, Rasovac, Guberevci, Viča, Kaona, Grab i Guča, a da su u većini slučajeva gorele šumske površine i nisko rastinje.

Na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga juče je u toku dana bilo prijavljeno 46 požara, dramatično je bilo i na gradskoj deponiji u Loznici, gde je vatra zahvatila površinu od oko tri hektara. Strašno je bilo i u Jagodini - od početka žetve izgorela su četiri kombajna i oko 34 hektara neovršenih žitarica, što je 300 puta više nego prethodnih godina.

Noliko požara gašeno je i na području Smedereva, uzrok - ljudski nemar. Na vojnom poligonu "Peskovi" kod Velikog Gradišta lokalizovana je vatra nakon nekoliko dana.

U južnobanatskoj opštini Alibunar vatrogasci su svakodnevno na terenu, na teritoriji opštine Topola, takođe. U užičkom kraju, posebna priča - ovdašnji Vatrogasno-spasilački bataljon gasio je oko 20 požara, a najveći izazov bila je vatra na području sela Kremna, u kanjonu reke Bratešine, na granici sa Parkom prirode "Šargan - Mokra gora".

I na teritoriji Leskovca pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisali su više puta zbog požara na otvorenom prostoru. Muke je bilo o u nišavskom okrugu.

* * * * * * * * * * * *

Obistinile se najave meteorologa, oluja juče rano posle podne protutnjala našom zemljom

Vetar redom čupao drveće, nosio krovove

JAKO nevreme praćeno vetrom sa olujnim udarima, gradom i kišom, juče oko podneva pogodilo je Srbiju i pričinilo veliku materijalnu štetu. Na udaru su prvo bili Bačka, Srem, Mačvanski i Kolubarski okrug, Beograd, Šumadija i istok zemlje.

U Novom Sadu i Subotici, jak vetar čupao je drveće, a u prigradskim naseljima Veternik i Futog pao je i grad koji je oštetio nekoliko automobila. Najviše oborenih stabala bilo je u naseljima Salajka, Sajlovo i Detelinara. Prvi nalet oluje, koji je trajao oko pola sata, bio je najjači, pa su mnogi vozači morali da zaustave automobile jer se od kiše ništa nije videlo. "POMRAČENjE" Prestonica juče oko 13.00 delovala kao u sumrak, Foto D. Milovanović

Nevreme u prestonici je nosilo limene krovove sa zgrada, lomilo drveće, a na gradilištu na Novom Beogradu je pao kran. Uz jak vetar na Beograd se sručio i grad. Prema poslednjim informacijama osam osoba zatražilo je pomoć lekara.

RHMZ je, inače, juče pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima usled povećanog rizika od jakog grmljavinskog nevremena s kišom, lokalno krupnim gradom i snažnim naletima vetra, koji se prognoziraju za oblast Vojvodine, dela zapadne i centralne Srbije, uključujući i područje Grada Beograda. (B. B.)