MUP SRBIJE: Novo radno vreme na GP Bački Vinogradi - Ašothalom

MUP Srbije, Uprava granične policije u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila je izmenu radnog vremena Graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom.

Foto: Tanjug

Ovaj prelaz će od 26.6.2025. do 31.8.2025. godine, petkom, subotom i nedeljom, biti otvoren od 7 do 22 časa, umesto od 7 do 19 časova.