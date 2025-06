PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM STIŽU U BEOGRAD: Tokom noći ove delove Srbije pogodiće nevreme sa jakim vetrom i kišom

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod najavio je da će se tokom noći oblačnost iz severnih i zapadnih predela proširiti i na centralne krajeve Srbije uz umeren do jak severozapadni vetar i lokalno kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom.

U Beogradu se prema najavama RHMZ krajem dana očekuje povećanje oblačnosti uz umeren do jak severozapadni vetar, a na širem području grada moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Sutra će na istoku i jugoistoku biti pretežno sunčano i toplo. U ostalim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini i to posebno u Banatu, na jugozapadu zemlje, kao i u oblasti Homolja i Kučajskih planina, sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vetar će boiti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 19 °S, a najviša dnevna od 25 do 29, na istoku u jugoistoku od 30 do 33 °S.

Do kraja sedmice pretežno sunčano i toplo, a poslepodnevni pljuskovi sa grmljavinom uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najtopliji dani biće sreda i četvrtak kada se u većini mesta očekuje od 30 do 33 °S, a zatim će temperatura biti u manjem padu- od 26 do 30 °S.

