PMF U NOVOM SADU DONEO ODLUKU: Od 9. juna realizuje onlajn nastavu

PRIRODNO-matematički fakultet (PMF) Univerziteta u Novom Sadu počeće sa realizacijom onlajn nastave u okviru školske 2024/25. godine u ponedeljak, 9. juna, objavljeno je na sajtu tog fakulteta.

FOTO: N.KARLIĆ

U saopštenju na sajtu PMF-a navodi se da je na danas održanoj sednici Nastavno-naučnog veća usvojen predlog plana nadoknade zimskog i letnjeg semestra, kao i redovnih ispitnih rokova u akademskoj 2024/25. godini.

Predavanja i deo vežbi zimskog semestra će se realizovati onlajn prema rasporedu od ponedeljka 9. juna do 22. juna.

Potom će se, ukoliko ne bude mogućnosti za održavanje nastave u zgradi fakulteta, nastava iz letnjeg semestra od 23. juna do 10. avgusta odvijati na isti način kao i u zimskom semestru.

Nastava će se održavati na nekoj od dostupnih elektronskih platformi, odnosno aplikacija za održavanje časova (Teams, Google Meet, Zoom i druge) o čemu će studenti biti obavešteni na platformi Moodle ili Teams.

Svi materijali će biti dostupni nakon predavanja i studentima koji ne budu mogli da se uključe u određeno vreme.

Deo eksperimentalnih vežbi koje nisu izvodljive u predviđenom formatu, realizovaće se u okviru predispitnog dela, odnosno u okviru predispitnih obaveza, kada se budu stvorili uslovi za iste.

Nadoknada svih šest redovnih ispitnih rokova predviđena je nakon završetka oba semestra.

Januarsko-februarski ispitni rok biće održan od 1 do 7. septembra, junski ispitni rok od 8. do 21. septembra, julski od 22. do 28. septembra, septembarski ispitni rok od 29. septembra do 12. oktobra, a oktobarski ispitni rok od 13. do 19. oktobra.

Predviđeno je da će se školska 2024/25. godina na tom fakultetu završiti 19. oktobra.

(Tanjug)

