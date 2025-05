OBELEŽEN DAN MEDICINSKOG FAKULTETA VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE Gašić: "U vama se uvek ogledao razvoj i napredak vojske i države"

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane, u amfiteatru Vojnomedicinske akademije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Čestitajući praznik, ministar Gašić istakao je da su bogata istorija srpskog vojnog saniteta, podvizi i zasluge njegovih pripadnika utkani u identitet Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

- U razvoju i napretku vojnog zdravstva oduvek se ogledao razvoj i napredak vojske i države u celini. Kroz krize i nedaće našeg istorijskog puta, vojna sanitetska služba delila je sudbinu naroda sa ogromnim teretom odgovornosti. Znanje, požrtvovanje i trud uložen u spasavanje života i očuvanja zdravlja naših vojnika, upravo u najtežim danima za naš narod i državu, ovoj službi donela je ogromno poštovanje na kome danas zasnivamo misiju vojnog zdravstvenog sistema, ali i sistema obrazovanja budućih vojnih lekara - rekao je ministar odbrane.

On je podsetio da je današnji dan značajan i za vojno školstvo i za vojnu sanitetsku službu, jer se obeležava 16. godišnjica postojanja Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane.

- Stvaranje visokoškolske ustanove koja će obrazovati i vaspitavati buduće vojne lekare, podmladak srpskog vojnog saniteta, bio je vizionarski čin. Od trenutka formiranja do danas, Medicinski fakultet VMA je rastao, kako po broju kadeta koje školuje, tako i po kvalitetu nastavnog procesa. Nije slučajno što je Medicinski fakultet VMA danas prestižna visokoškolska ustanova u Republici Srbiji, a sve više i adut Univerziteta odbrane i Ministarstva odbrane u celini kada je reč o međunarodnoj vojnoj saradnji - naglasio je ministar Gašić dodajući da je na svakom sastanku sa predstavnicima vojski azijskih i afričkih zemalja jedna od tema školovanje njihovih pripadnika na našem Medicinskom fakultetu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ministar odbrane naglasio je da se ugled koji Medicinski fakultet VMA ima potvrđuje i kroz želju mnogih drugih, domaćih i stranih medicinskih ustanova, da svoj lekarski kadar usavršavaju baš kod nas, na specijalizacijama i užim specijalizacijama u medicinskoj struci.

- To je u najvećoj meri zasluga zaposlenih u Medicinskom fakultetu i profesora koji dolaze iz Vojnomedicinske akademije. Naučnoistraživački rad na Medicinskom fakultetu VMA takođe je značajan i dinamičan. Ove godine, nagrada za najbolji naučnoistraživački projekat u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije pripala je upravo jednom takvom projektu sa vašeg fakulteta. Poseban kvalitet naučnoistraživačkom radu daje razvoj naučnog podmlatka. Kadetima, specijalizantima i doktorandima omogućava se učešće u naučnoistraživačkim projektima, a takođe i učešće u vojnim vežbama i takmičenjima sanitetske službe, gde su veoma zapaženi i pokazuju vrhunske rezultate - rekao je ministar Gašić.

On je istakao da je naučni časopis „Vojnosanitetski pregled“ već dugi niz godina časopis sa najvišim rangom među svim naučnim publikacijama u sistemu odbrane.

- To je resurs koji moramo čuvati i razvijati podstičući istraživače iz našeg sistema da upravo u njemu publikuju svoje najkvalitetnije radove i na taj način široj naučnoj zajednici predstave kvalitet naučnoistraživačkog rada Medicinskog fakulteta, Vojnomedicinske akademije i vojnog zdravstva u celini - rekao je ministar odbrane.



Obraćajući se prisutnima, on je naglasio da je u pogledu razvoja ova ustanova učinila značajan korak akreditacijom novog studijskog programa – Integrisanih akademskih studija stomatologije, a da će prvi kadeti biti upisani već ove godine.



- Medicinski fakultet VMA se tokom više od deceniju i po postojanja pozicionirao u akademskoj i široj javnosti kao institucija od značaja, s posebnim akcentom na stvaranju kadra osposobljenog za angažovanje u vanrednim situacijama i u mirovnim operacijama. Zbog svega što je o značaju ove vojne visokoškolske ustanove danas rečeno, ali i zbog onoga što se jednom rečju može nazvati – budućnost, naša je obaveza da sa najvećom pažnjom i ozbiljnošću nastavimo da podržavamo rad Medicinskog fakulteta VMA. Od znanja, veštine i etičkih principa koje kadeti, budući vojni lekari, ovde usvoje, zavisiće zdravlje, a i u mnogim slučajevima i životi naših pripadnika. U to ime, Medicinskom fakultetu VMA želim još mnogo izvrsnih klasa kadeta, uspešnih specijalizanata i kvalitetnih projekata u godinama koje dolaze - naglasio je ministar Gašić.

Dekan Medicinskog fakulteta VMA prof. dr Sonja Marjanović istakla je da je interesovanje za školovanje na tom fakultetu sve veće i da je ove godine zabeleženo tri puta više prijavljenih kandidata u odnosu na planirani broj.



- Motivi za upis kadeta su pre svega siguran posao u sistemu vojnog zdravstva, praktična nastava u Vojnomedicinskoj akademiji kao nastavnoj bazi, dostupnost nastavnika, predavanja i vežbe u malim grupama, mentorsko vođenje kadeta i studenata, ulaganje u naučni podmladak, učestvovanje u naučnoistraživačkim projektima za vreme studija, osposobljavanje za zbrinjavanje povređenih i obolelih u masovnim nesrećama i katastrofama, vojnostručna obuka, fizička obuka, treninzi i korišćenje najsavremenijih sportskih kapaciteta, mogućnost učestvovanja u mirovnim operacijama, a zatim i napredovanje u službi, struci i nauci kroz razne vidove usavršavanja koji se odvijaju neprekidno - rekla je dekan Marjanović.



Povodom obeležavanja praznika, za izuzetnu saradnju uručene su zahvalnice Centru sanitetske službe Uprave za vojno zdravstvo i Medija centru „Odbrana“ Uprave za odnose sa javnošću.

Na današnjoj svečanosti rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović uručio je nagrade i priznanja kadetima i pripadnicima Medicinskog fakulteta VMA za postignute rezultate u radu.



Svečanosti su prisustvovali ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za ljudske resurse Siniša Radović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, načelnik Uprave za vojno zdravstvo brigadni general prof. dr Dragan Dinčić, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i brojni gosti.