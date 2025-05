KONGRES MIND 2025 U SAVA CENTRU: Budućnost medicine u znaku veštačke inteligencije

"IMAO sam apartman na Zlatiboru koji sam prodao i taj novac sam uložio u ovaj projekat. Imam vikendicu na Kokinom Brodu, a to je bliže Zlataru. To je zapravo porodična kuća, supruga mi je odatle rodom. Imam želju da živim na Zlatiboru. Bogu hvala, auto-put polako stiže tamo. Dođem danas za Beograd, uveče sviram, a pošto mi do Užica treba dva sata, sutradan s porodicom kuliram u šumi."