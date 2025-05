MINISTAR VUJIĆ OBIŠAO PALATU PRAVDE I SASTAO SE SA DRAGANOM MILOŠEVIĆEM: Razgovarao je o relevantnim pitanjima u vezi sa pravosuđem

NORMALIZACIJA odnosa između Vatikana i jugoslovenske države odvijala se sporo (od 1945. do 1966), krećući se od otvorenog neprijateljstva između Crkve i Države do postepenog pronalaženja modusa poboljšanja odnosa, koji su se razvijali u skladu sa međunarodnom konstelacijom snaga, odnosno od pozicije boljševičkog rusofilskog ateizma do jačanja uticaja zapadnih liberalnih demokratija na čelu sa SAD, i kao posljedica toga, do Brozove socijalističke (“komunističke”) antijugoslavenske politike razgrađivanja Jugoslavije.