DANAS SLAVIMO SVETOG MUČENIKA SAVU STRATILATA: Evo šta svaki vernik obavezno mora da uradi, ova molitva spašava od nečistih duhova

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas proslavljaju Svetog mučenika Savu Stratilata.

Foto: Shutterstock

U vreme cara Avrelijana živeo je ovaj slavni Sava u Rimu, i imao vojvodski čin. Poreklom beše od Gotskog plemena.

On je često posećivao hrišćane po tamnicama i pomagao im svojim imanjem. Zbog velike čistote i posta dade mu se od Boga vlast nad nečistim duhovima.

Kada bi optužen kao hrišćanin, on smelo stade pred cara, baci pred njega svoj vojnički pojas, i javno ispovedi Hrista Gospoda. Bio je mučen raznim mukama, šiban, gvožđem strugan, svećama opaljivan. No on ne podleže tim smrtonosnim mukama, no javi se živ i zdrav.

Njegovi drugovi, vojnici, videvši očigledno, da Bog pomaže Savi, primiše veru Hristovu. Njih 70 na broju odmah su, po naredbi cara, posečeni. Svetom Savi javi se u tamnici sam Hristos Gospod u velikoj svetlosti i krepljaše mučenika.

Potom je Sava osuđen na smrt potopljenjem u vodu. I bačen je u duboku reku gde predade dušu Bogu, 272 god. I duša mu ode ka Gospodu, kome je ostao veran.

Molitva Svetom Savi Stratilatu

- Ostavivši pojas zemaljskog dostojanstva i počasti, stradalče, pred mučiteljem, lažljivim carem, Hrista Boga Istinitog si ispovedao, i zbog toga si mnoga stradanja podneo, slavni. Zato si se prekrasnim vencem pobede ukrasio od Cara nad carevima i s Nebeskim vojskama svetlo preukrašen predstojiš Njemu: Moli Ga, Sveti Savo, da spase duše naše, Amin.