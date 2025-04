CRVENO JAJE I TRI POLJUPCA: Da li zaista svi znamo kako se pravilno kucka za Vaskrs?

SVAKE godine ista scena: neko je već podgrejao jaja „da ne pucaju“, neko ih je farbao prirodno „kao u stara vremena“, a neko je rešio da kupi sve gotovo. Ipak, kada dođe trenutak kuckanja, nastaje prava mala porodična drama: ko s kim prvi, s koje strane, koliko puta – i, naravno, ko pobeđuje. A da li iko od nas zna kako se to pravilno radi?

Foto: Unsplash

Zašto se farbaju jaja – i zašto baš crvena?

Običaj farbanja jaja datira iz ranohrišćanskog perioda. Crvena boja simbolizuje Hristovu krv i vaskrsenje. U srpskoj tradiciji, prvo jaje se farba u crveno i zove se „čuvarkuća“ – ono se čuva cele godine, veruje se da štiti dom od nesreće i bolesti.

Foto: Shutterstock

Ko s kim kucka – i da li to ima neko pravilo?

Prema običaju, najpre se kuckaju ukućani međusobno, najčešće najmlađi sa najstarijima. Gosti koji dođu na Vaskrs „kuckaju“ se sa domaćinima.

Pobednik kuckanja je onaj čije jaje ostane celo – i to se obično shvata kao simbol zdravlja, sreće i uspeha u godini koja dolazi.

Redosled: Špic, zadnji kraj, pa bok – ili ne?

Mnogi će reći da se jaje kucka prvo vrhom (špic), zatim zadnjim krajem, pa bočno, ali u praksi se ovaj redosled retko poštuje. U nekim krajevima se kucka samo jednom – i to špic o špic.

Ipak, nema strogo „pravila“ koje je obavezno – običaji variraju od sela do grada, od porodice do porodice. Suština je u simbolici, ne u tehnici. Foto: Printskrin Jutjub/ Uradi Sama- Ideje za kreativce

A šta je sa tri poljupca?

Nije obavezno, ali je u mnogim porodicama običaj da se nakon čestitke „Hristos vaskrse – Vaistinu vaskrse!“ ukućani i gosti poljube tri puta. Ovaj gest simbolizuje ljubav, pomirenje i novu nadu koju donosi Vaskrs.

Dakle – ima li ispravnog načina?

Ako pitate crkvu – najvažnije je srce, a ne tehnika. Ako pitate tetku iz Leskovca – naravno da „oni gore“ ne znaju kako se to pravilno radi.



BONUS VIDEO - Kako pronaći put ka zdravom životu uz lifestyle medicinu