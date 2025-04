"MAMA I TATA SU NAM UMRLI, NAJSTARIJA SAM I BRINEM O NJIMA" Sestre Milaković žive u kući koja se raspada i maštaju samo o jednoj stvari

HUMANITARAC Marko Nikolić pokrenuo je akciju da se pomogne sestrama Dragani (11), Neveni (14) i Milici Milaković (25), iz Maradika, kako bi dobile kuću.

Dragani (11), Neveni (14) i Milici Milaković (25), iz mesta Maradik, u sremskoj opštini Inđija, mama je umrla pre dve godine, a tata pre mesec dana.

Iako najstarija, Milica, radi po ceo dan kako bi sestricama obezbedile najosnovnije, ove tri dobre devojčice žive u teškim uslovima - u raspukloj kući sa krovom koji prokišnjava i kupatilom koje je neuslovno!

- Nama su mama i tata preminuili. Mama pre dve godine, a tata pre mesec dan. Ja sam najstarija i ja brinam o njima.

Naša sestra Nevena je operisana i trenutno se nalazi u bolnici. Najviše bih volela da imamo kupatilo i da imamo svoje sobe - ispričala je Milica u snimku koji je objavio humanitarac Marko Nikolić iz Vranja.

On je posetio ovu porodicu i ostao potresen uslovima u kojima žive, ali i njihovom borbom.

- Žive u mnogo teškim uslovima. Kupatilo je neuslovmo. Imaju samo jednu sobu, tu je mali šporet, jedan frižider...

Ormari su polomljeni, pa nemaju gde da stave stvrai. Kuća se raspada, počela je da puca, po sred kuće su pukotine, a na podu rupe. Vidi se da je nešto krpljeno, ali krov i dalje prokišnjava. Nemaju ni septičku jamu - ispričao je Marko.

Iako je ove devojčice život tako mlade lomio, one se bore da žive normalno. Dragana i Nevena idu u školu, a Milica radi u inđijskoj fabrici.

Majka im je umrla pre dve godine od srčane insuficijencije, a pre dva meseca, iznenada, i otac. Našla ga je u kući Nevena. Njegova smrt je bila šok za sve.

Teške životne okolnosti najviše su uticale na malu Draganu, koja se često samo povuče u sebe i satima ćuti. Takva je i u školi...

- One su toliko divne. Sve tri. Milica je jako vredna. Umesto da izlazi, da se zabavlja, da ima dečka, ona je potpuno preuzela brigu o sestrama. Ona im je i otac i majka. I Nevena, koja je trenutno u bolnicu jer je operisala urođeni deformitet stopala i Dragana su dobre učenice, a sve tri su jako skromne. Pitao sam ih šta bi volele da imaju - da li je to bicikl ili nešto drugo. Rekle su mi da im je najveća želja da imaju sobe i kupatilo, ne žele više ništa. One sanjaju skromne snove! - priča Marko.

Pogledajte u kakvim uslovima žive sestre Milaković.

Marko Nikolić, koji je do sada pomogao mnogim porodicama, priču o ove tri devojke objavio je pre nekoliko dana i u rekordnom roku su mu se javili ljudi koje žele da pomognu. Zahvaljujući njima devojke će dobiti novu kuću.

- Srušićemo staru kuću i izgradićemo novu. Imaće novi temelj i novu septičku jamu. Imaće 50 - 60 kvadrata i biće od čvrstog materija - kaže Marko koji već prikuplja ekipu za gradnju.

- Sve se jako brzo desilo. Javio sam devojčicama i one nisu mogle da veruju. Ovo su najlepše vesti koje deca mogu da dobiju. Uskoro će konačno imati život kakav zaslužuju - kaže Marko.

Račun za donacije

Dinarski račun - 265411031000227596

Devizni račun - IBAN RS35265100000112450017

SWIFT CODE- RZBSRSBG

Paypall - - ZAJEDNOMOZEMO

Primalac - Humanitarna fondacija "Zajedno možemo"

Svrha uplate - Za porodicu Milaković

(Kurir)